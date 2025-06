Cristina Pedroche s'acomiada per sorpresa de 'Zapeando' davant la seva imminent maternitat

Cristina Pedroche tanca una etapa abans d'obrir-ne una altra encara més important. La col·laboradora ha dit adeu a 'Zapeando' per preparar-se davant l'arribada imminent del seu segon fill. Encara que la data del part no és pública, la seva marxa ja s'ha fet efectiva, i ho ha fet amb emoció, sentit de l'humor i un emotiu homenatge dels seus companys.

Durant l'emissió d'aquest dimarts, l'equip va sorprendre Cristina Pedroche amb un vídeo que recollia alguns dels moments més divertits i emotius dels seus últims nou mesos. La reacció va ser immediata, ja que la col·laboradora, visiblement commoguda, no va poder contenir les llàgrimes. "Que bonic", va expressar, mentre s'eixugava els ulls en directe.

Com és habitual, Dani Mateo va optar per alleugerir el moment amb una dosi d'humor marca de la casa: "Cristina, t'expandeixes com l'Univers. Crec que fins i tot hem arribat a veure un vídeo previ a la concepció del teu fill", va bromejar, al·ludint a unes imatges en què Cristina Pedroche apareixia amb Dabiz Muñoz.

| Atresmedia

El gest de l'equip no va acabar aquí, ja que Cristina Pedroche va rebre un ram de flors, cosa que va augmentar encara més la seva emoció a 'Zapeando'. Conscient de la seva reacció, va intentar justificar-la amb naturalitat: "No m'ho esperava gens i m'heu enxampat amb moltes hormones".

Aquell instant es va convertir en l'excusa perfecta perquè Dani Mateo recordés els seus inicis a la cadena. "Per mi és molt fort perquè jo recordo el teu primer càsting el 2010 per entrar aquí", va comentar, en referència a la prova que la madrilenya va fer per a 'Sé lo que hicisteis'. Amb la mateixa lleugeresa de sempre, va afegir: "Ara, tens el teu segon fill i això també em fa veure com de gran soc".

Cristina Pedroche, per la seva banda, es va mostrar agraïda i nostàlgica davant el canvi que està vivint. "Jo estic molt feliç d'estar embarassada i és com que no vull que surti. Em fa molta pena perquè sento que aquí està protegit, està bé", va explicar amb sinceritat en la seva despedida de 'Zapeando'.