Comunicat de Lolita després de les crítiques per les seves paraules a Yenesi a 'Tu Cara Em Sona'

La present temporada de 'Tu cara me suena' ha estat escenari de moments de diverses controvèrsies. Un dels episodis més sonats ha tingut com a protagonistes Lolita Flores i Yenesi. La polèmica ha escalat a tal nivell que la membre del jurat s'ha vist obligada a compartir un comunicat a les seves xarxes socials.

La tensió entre totes dues va sorgir setmanes enrere, quan Yenesi va abandonar ' Tu Cara Me Suena' després de rebre puntuacions que no va considerar justes. Tanmateix, el que ha generat més rebombori va ser la intervenció de Lolita durant una de les últimes gales: "Tu a més tens una condició que el que has de fer és donar exemple, a aquests nens i nenes que estan patint perquè volen una transició a la vida i de vegades no la poden tenir. Llavors, com a exemple, crec que aquest detall que vas tenir no l'has de tornar a fer".

El comentari va generar una onada de reaccions a les xarxes socials, on molts usuaris van acusar Lolita de caure en estereotips i de senyalar públicament la identitat de gènere de la concursant. Ara, la mateixa Lolita ha decidit pronunciar-se i aclarir la seva posició a través d'un comunicat a Instagram. " Gràcies per continuar veient 'Tu Cara Me Suena' a Antena 3, ja queden pocs programes", comença el seu missatge.

| Atresmedia

"Abans que acabi i perquè no quedi cap dubte, que sapigueu, que igual que sé 'renyar' algú que podria ser la meva neta, sé també demanar perdó si a algú li han molestat les meves paraules cap a Yenesi, ho vaig fer amb tota la meva bona intenció, respecte cap a ella i al col·lectiu al qual pertany", afegia.

En la seva publicació, Lolita fa referència directa als seus valors: "A casa meva es va viure i es va aprendre què era la llibertat, llibertat per estimar, sentir, triar i respectar. Si no m'he explicat bé o algú no m'ha entès, ho sento, crec que vaig parlar clar, alt i amb molt d'afecte i respecte. No em pronunciaré més sobre el tema, ho vaig aclarir amb Yenesi, ella així ho va entendre, que era realment el que m'importava".

"Sense més us continuo estimant i agraint que ens vegeu, però no suportaré ni un insult més, ni que em titllin d'alguna cosa que no soc, ni ho hem estat a la meva família, aquí queda el tema tancat, gràcies i fins sempre", concloïa Lolita Flores.