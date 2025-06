Manel Fuentes parla per primera vegada després de l'abandonament de Yenesi a 'Tu cara me suena'

Un dels moments que més va donar que parlar a les xarxes socials fins i tot abans d’emetre’s en obert va ser l’abandonament de Yenesi. La concursant va protagonitzar una de les escenes més tenses de l’edició en sortir del plató visiblement molesta després de rebre les valoracions del jurat. Tot va passar després de la seva imitació de Britney Spears amb el tema "I Love Rock N' Roll".

L’actuació, carregada d’energia i caracterització, va ser qualificada amb només 20 punts per part de Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa i Àngel Llàcer. Això va desfermar una reacció inesperada de Yenesi en guanyar-se només els cinc punts per part del jurat.

Visiblement afectada, Yenesi es va aferrar al suport del públic. "Almenys em quedo amb els missatges que m’envia la gent des de casa", va dir abans d’abandonar el plató entre aplaudiments i la sorpresa dels seus companys. En aquell moment, Manel Fuentes va defensar la tasca del jurat com la implicació dels concursants.

| Atresmedia

Ara, diversos dies després de la polèmica, el presentador ha trencat el seu silenci davant dels micròfons d’Europa Press, restant importància al que va passar. "Quan passen aquestes coses, el millor és portar-les amb normalitat, que és el que vaig intentar fer jo. És a dir, no vaig aturar el programa, sinó que vaig fer que les coses continuessin i després la vaig interpel·lar perquè també vingués".

I va intentar destacar l’esforç dels concursants per sobre del resultat final. "Va venir i al final jo crec que tots els artistes hi posen moltes ganes. I al final les coses surten d’una manera o surten d’una altra. Però hi ha moltes ganes de fer-ho bé".

A més, va aclarir que la relació amb Yenesi és bona i que "mai han estat malament". Tot i que aquest moment sorprèn, ja que en cap edició de 'Tu cara me suena' havia passat. Sí que és veritat que en una entrevista a aquest mitjà, TVeo, Yenesi va declarar que era molt autoexigent i que el que portava pitjor eren les valoracions: "Porto una mica malament els punts, perquè m’exigeixo molt".