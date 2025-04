La investigació de María Castro fa un gir de 180º al que es coneix a 'La Promesa'

Curro i Pía, personatge de María Castro, continuen sense rendir-se en la seva investigació. Aquest dimarts 15 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', després de donar a llum a un dels seus fills enmig del camp, Catalina va ser traslladada ràpidament al palau. Allà, després del part inesperat, el doctor Ferrer es va veure obligat a practicar una perillosa cesària per salvar el seu altre fill. Adriano va ser la persona que va portar la jove Luján al palau, d'on no es mouria encara que no pogués estar al seu costat.

De manera inesperada, el jove va rebre una notícia que canviaria la seva vida per sempre. Antoñito va tornar al refugi i el pare Samuel li va demanar que reconsiderés la relació amb la seva mare. A més, el rector va intentar donar suport a la família en aquests moments difícils, encara que la seva ajuda no va ser ben rebuda per tothom.

| RTVE

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', el doctor Ferrer practica una perillosa cesària a Catalina i, finalment, neix el seu segon fill. Tots al palau esperen impacients l'arribada de bones notícies per part del doctor. Ricardo, per la seva banda, s'obre a Ròmul sobre les seves inquietuds respecte al canvi d'actitud a millor d'Ana.

Bones intencions té María Fernández quan agraeix als seus companys que la cobrissin quan estava malament, però ells li treuen importància a l'assumpte. Curro i Pía, personatge de María Castro, continuen sense rendir-se en la seva investigació, plantejant-se quins passos seguir per demostrar l'enverinament de Jana.