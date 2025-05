La decisió de Telecinco sobre el futur de 'La Favorita' davant el seu final de temporada

Telecinco no vol perdre l'impuls narratiu ni l'interès del públic amb 'La Favorita 1922', la seva ambiciosa sèrie d'època. En lloc d'espaiar les dues temporades que conformen la ficció, com es preveia, la cadena ha optat per una emissió continuada. Telecinco emetrà els 16 capítols sense interrupcions setmanals entre ambdues tandes.

Es tracta d'una decisió estratègica amb la qual Telecinco busca fidelitzar els espectadors i evitar una caiguda major d'audiència. D'aquesta manera, la primera temporada conclourà el dilluns 12 de maig i, només set dies després, el 19, començarà la segona part amb vuit nous episodis.

Recordem que l'estrena de 'La Favorita 1922' va ser prometedora, marcant un gran 17,1% de quota de pantalla i més de 1,5 milions d'espectadors, però la seva evolució ha estat descendent. En la seva segona setmana va baixar a un 13,5% de share, en la tercera a un 11,4% i va assolir el seu mínim en el sisè capítol amb un 9% de quota de pantalla. No obstant això, aquest dilluns 5 de maig, 'La Favorita 1922' va pujar lleugerament fins a un correcte 10,1% i 870.000 espectadors.

| Mediaset

Quant a la història, 'La Favorita 1922' introdueix al final de la seva primera temporada un personatge destinat a sacsejar els fonaments emocionals dels seus protagonistes. Jordi Coll s'incorpora al repartiment com a Fèlix Montenegro, una estrella del cinema mut que entra a la vida d'Elena de forma inesperada. Aquest decideix celebrar al restaurant una de les seves exclusives festes, un esdeveniment que serà el punt de partida de múltiples conflictes personals i professionals per a la protagonista.

Mentre Elena brega amb els seus sentiments per Julio i la inesperada tornada de Roberto, Cecilia li revela que està embarassada de l'exmarit d'Elena, cosa que complica encara més la seva relació amb Manuel. Rosa també travessa una cruïlla emocional a 'La Favorita 1922', enfrontant-se a Miguel, però deixant-se portar per un impuls que culmina en un petó amb Fermín durant la festa. I quan tot sembla assolir el seu clímax, la celebració es veu interrompuda bruscament: la policia irromp al local amb una batuda.