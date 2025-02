El que diu Kiko Matamoros obliga Anabel Pantoja a intervenir a 'Ni que fuéramos'

Anabel Pantoja es troba en un dels moments més difícils de la seva vida després de la investigació que afronta juntament amb David Rodríguez, per un presumpte cas de maltractament infantil. La jove, visiblement afectada, ha tingut diversos enfrontaments amb reporters a causa de la constant pressió mediàtica. Aquest divendres, però, Anabel Pantoja no va poder més i va decidir intervenir a 'Ni que fuéramos' enviant un missatge a María Patiño.

El seu objectiu va ser expressar el seu malestar per les declaracions de Kiko Matamoros, que va llançar una dura acusació minuts abans. El col·laborador va assegurar haver vist unes imatges d'Anabel Pantoja en les que, suposadament, entrava a la part posterior d'un vehicle amb la seva filla Alma en braços. D'aquesta manera, semblava que el cotxe arrencava sense que la menor estigués correctament asseguda a la seva cadireta, tal com estableix la normativa de trànsit.

"Estic veient aquestes imatges i jo no sé, de veritat, com li funciona el cap a aquests éssers. I ho dic amb respecte, però podria dir una altra cosa pitjor", va expressar Kiko Matamoros a 'Ni que fuéramos'. "Estan imputats, se suposa que hi ha un suposat cas d'imprudència respecte de la nena. I resulta que es fica Anabel al cotxe i agafa la nena i la porta en braços, que està prohibit. No es pot, està absolutament prohibit", va afegir el col·laborador.

"No entenc absolutament res, o sigui, són analfabets. No tenen ni idea de com s'ha de cuidar una criatura, els és igual tot. A mi em sembla una bogeria això", va sentenciar Kiko Matamoros abans de procedir a llegir la normativa sobre el transport de menors en vehicles.

Poc després, Anabel Pantoja va reaccionar enviant un missatge directe a María Patiño, expressant la seva indignació per les paraules de Kiko Matamoros. "María, Matamoros ens està dient que som uns cafres per no portar la cadireta. Crec que sobra dir que, després de la situació que estem vivint, faci aquests comentaris, perquè és absolutament mentida", va llegir la presentadora en directe.

"Em fico amb ella al cotxe per col·locar-la i no exposar-la a la premsa, a fotos o a situacions incòmodes. Em sembla molt lleig per part seva. Ja no puc més, ja no puc més", concloïa el missatge d'Anabel.

Després d'escoltar aquestes paraules, Kiko Matamoros va decidir retractar-se i oferir disculpes: "La veritat és teva i et demano perdó però, a més, de veritat. Absolutament penedit de fer un judici avançat". "Us demano perdó a tots dos i celebro que tingueu aquesta consciència a més. Un petó a tots dos i ho sento de cor", va reiterar el col·laborador de 'Ni que fuéramos'.