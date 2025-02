Halit rep una informació que dona un gir de 180º a la seva vida a 'Una nueva vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 23 de febrer, a les 22h, un nou capítol de 'Una nueva vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència en més de 120 països. 'Una nueva vida', que està disponible per avançat a atresplayer, està actualment emetent la seva tercera temporada a Turquia.

Recordem que, en el capítol anterior, Ferit i Seyran es van besar i van viure el seu major acostament, però ella es va acabar apartant. Fuat va aparèixer borratxo a la mansió i va cridar perquè el seu avi es despertés. Estava molt afectat després de l'última discussió amb Halis i va anunciar que es divorciaria, per la qual cosa Asuman es va quedar trencada de dolor.

Efe estava molt enfadat perquè Seyran havia rebutjat la proposta de treball i va buscar venjança. Halis va començar a investigar transferències i pagaments estranys que havia descobert a l'empresa. Ferit va escoltar unes confessions de Seyran que podrien suposar un gir radical en el seu matrimoni.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener,'Una nueva vida' amb un 10,8% i 1.022.000 seguidors és líder i la ficció internacional més vista del mes juntament amb 'Renacer' (887.000 i 10,7%).

Què passarà en el nou capítol de 'Una nueva vida'?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Una nueva vida', Ferit està molt cansat que Seyran no confiï en ell i es planteja seriosament el divorci. Zerrin, la mare de Pelin, parla amb Halis per mencionar-li que té notícies de la seva filla Nükhet, que viu a Londres. Halis es queda bloquejat en sentir parlar d'ella.

Zerrin s'enfronta a Ferit pel mal que ha fet a Pelin i li adverteix que s'ha de divorciar per casar-se amb Pelin, tal com va prometre. Fuat i Asuman anuncien que adoptaran un nen, però la seva família no reacciona del tot bé. Seyran vol fer un pas més amb Ferit i intimar, però ell continua molt enfadat i tots dos acaben discutint novament.

Zerrin apareix a la mansió, reitera el seu desig que Ferit es divorciï i amenaça amb explicar a Halis més coses sobre Nükhet. Seyran li diu a Ferit que ja està preparada i que l'espera a la seva habitació. No obstant això, el que semblava la nit perfecta acaba donant un gir inesperat per a tots dos.