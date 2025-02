Comunicat de Belén Rodríguez sobre el seu estat de salut amb la millor de les notícies

Belén Rodríguez ha compartit amb els seus seguidors una notícia esperançadora sobre el seu estat de salut. La periodista i col·laboradora ha anunciat que ha completat el tractament contra el càncer de gola i que ara se centra en la seva recuperació.

"Ja he acabat el tractament, inicio la recuperació amb ganes i forces per tornar a la meva vida el més aviat possible", va escriure al costat d'una imatge en la qual apareix vestida amb roba esportiva. En el seu missatge també va voler agrair el suport rebut: "Han estat dies durs en què he estat molt ben cuidada. Em quedo amb tot l'amor i l'aprenentatge, gràcies".

Aquest missatge arriba després que al novembre prengués la decisió d'allunyar-se de la televisió després de rebre el diagnòstic. A més, va acompanyar les seves paraules amb un cor i el hashtag 'reiniciant-me'.

Durant els últims dies, la preocupació pel seu estat de salut va augmentar quan el periodista Iván Reboso va informar a 'Festa' que Belén Rodríguez havia estat hospitalitzada a causa dels efectes secundaris del tractament. Ella mateixa va voler fer pública la notícia "perquè no hi hagi especulacions i ningú es preocupi".

| @be.belenrodriguez, Instagram

El periodista va detallar que la seva companya havia estat sotmesa a diverses setmanes de tractament i que un dels principals efectes havia estat un dolor intens que li dificultava alimentar-se. "Els metges han aconsellat que estigués ingressada per controlar la medicació i que pogués menjar", va explicar el periodista. Afortunadament, l'estat de salut de Belén Rodríguez ha millorat i ja ha rebut l'alta.

Recordem que Belén Rodríguez va explicar que tot va començar l'estiu passat, quan va començar a notar una tos persistent i molèsties a la gola. "Em va donar una crisi de tos i esternuts que em va durar diverses setmanes. Allà vaig començar a ser conscient que tenia alguna cosa dolenta, no volia anar al metge perquè sabia que alguna cosa anava malament", va relatar en el seu moment.

Després de sotmetre's a diferents proves, els especialistes van confirmar que patia un tumor maligne i li van recomanar actuar sense demora. "La veritat és que m'ho van dir amb un tacte tremendo. Agraeixo l'amabilitat que van tenir amb mi", va explicar la col·laboradora, que va assegurar que no es va sorprendre amb el diagnòstic perquè intuïa que el seu estat de salut no era bo.