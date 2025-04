adeu a 'José Mota No News': diu adeu a La 1 després de 7 setmanes

La 1 s'acomiada aquesta setmana de la seva aposta per a la nit dels divendres. 'José Mota No News' diu adeu després de vuit programes plens d'humor i bon rotllo. El programa presentat per José Mota i copresentat per Patricia Conde rebia cada setmana celebritats del món de l'art, l'esport o la comunicació. També comptava amb la col·laboració de Santiago Segura i Florentino Fernández, que totes les setmanes protagonitzaven divertides seccions i reptes impossibles.

Però que no cundi el pànic perquè avui, divendres, podrem gaudir per última vegada de cadascun d'ells. En aquesta última entrega, el còmic rebrà els actors Emma Suárez i Guillermo Francella per parlar dels seus èxits. També els posarà en diferents situacions còmiques, en un programa en el qual no faltarà l'humor de Tomás Rabero, o el dels peculiars 'Chunguitos', entre altres seccions desternillants.

Entrant en les bromes que els aniran proposant en el programa, els actors estaran tranquil·lament recordant els seus premis, els Goya, els Oscar… I, de sobte, apareixeran dins del Tenorio o d'una peli de James Bond. A més, Tomás Rabero presentarà el seu podcast 'Con la cincha en los riñones', en una divertida paròdia en la qual interpel·larà els seus seguidors: ets un raberer?

| RTVE

En la secció de 'Hoy no, ayer', Marta Gonzálezde Vega retrotraurà els espectadors als temps d'Enrique i Ana o Parchís. Federico de Juan i Javier Quero són els 'Chunguitos' d'aquest programa, i aquesta setmana es posaran en la pell de Ancelotti i Florentino Pérez.

L'altre Florentino, però Fernández, serà Rajoy, i per fi donarà a conèixer qui és el veí dels seus discursos (Paco Collado). Animalize i Erola Jons exploraran al carrer jocs de boomers i de la generació zeta, i muntaran un repte caçant boles al plató.

I així, amb totes aquestes seccions, José Mota s'acomiada del seu late night, un "programa diferent sense renunciar a la seva identitat artística". En audiències, el programa no ha tingut gaire sort, ja que competia amb un gran rival, 'El Desafío' a Antena 3. En els seus últims programes, va fregar el mínim en audiències amb un 6,7% i 776.000 fidels a La 1. I aquest resultat és el que ha anat encadenant cada setmana sense poder remuntar.