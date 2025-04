Max llança a Espanya una subscripció per gaudir de sèries com 'The White Lotus'

Els seriadictes i cinèfils estan de sort si volen gaudir de les seves sèries preferides. La plataforma Max ha llançat un nou pla bàsic amb anuncis a Espanya a partir del 8 d'abril a un preu de 6,99 €. A més, l'antiga HBO Max també ha realitzat una pujada de preus en la resta de les seves tarifes.

Només un any després del seu llançament a Espanya, Max evoluciona per satisfer un mercat més exigent, amb inversors buscant contingut premium i una audiència ansiosa per títols imperdibles.

Aquesta nova subscripció més barata arriba amb el final d'una de les seves sèries més exitoses 'The White Lotus', el final de temporada de la qual està previst per al 7 d'abril. D'aquesta manera, els fans podran subscriure's i gaudir de les tres temporades.

A la plataforma també compten amb títols com 'Cuando Nadie Nos Ve', que estrena nous episodis tots els divendres fins al 25 d'abril, i 'The Last of Us', que comença la seva segona temporada el 14 d'abril. Dins del seu catàleg, també podem trobar sèries com Euphoria, La Casa del Dragón, Succession i El Pingüino. Així com de sèries originals de Max com 'And Just Like That...' i 'The Pitt'.

| Max

En els pròxims mesos, els estrenes inclouen noves sèries originals d'HBO i Max com'Duster', 'El Caballero de los Siete Reinos' i 'IT: Bienvenidos a Derry'. Segons Max, el pla bàsic amb publicitat inclourà contingut habitual amb anuncis pre-roll, interrupcions mid-roll i formats personalitzats. També estarà disponible a través de Amazon Prime Video Channels.

Luca Nicoli, VP Digital Ad-supported Services de WBD per a EMEA, va expressar que "expandir la publicitat a Espanya, Portugal i Andorra ofereix a les marques una oportunitat única d'associar-se amb el nostre servei de streaming premium. Els subscriptors han respost positivament al llançament dels plans amb anuncis, atraient nous usuaris que busquen accedir a contingut de qualitat a un preu més baix".

Plans de subscripció de Max