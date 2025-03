Belén Rodríguez paralitza per sorpresa 'Festa' amb un missatge directe per a Emma García

Belén Rodríguez ha celebrat el seu aniversari de la millor manera.La col·laboradora de 'Fiesta' ha bufat 58 espelmes aquest diumenge 23 de març i ho ha fet amb una gran actitud i envoltada d'amics. Després de diversos mesos apartada del focus mediàtic a causa del seu diagnòstic de càncer de gola, Belén Rodríguez ha tornat a mostrar-se en públic a 'Fiesta' amb energia renovada.

Sempre amb una actitud positiva i un somriure, Belén Rodríguez ha passat aquest temps envoltada pels seus éssers estimats. Un d'ells, Iván Reboso, va compartir la seva alegria a les xarxes: "Avui he tornat a veure la meva amiga de sempre, s'ha arreglat, ha baixat amb nosaltres al carrer a prendre's una canyeta".

Va ser durant aquesta sortida quan Belén Rodríguez va enviar un missatge emotiu a Emma García i a l'equip de 'Fiesta'. Amb la veu encara fràgil, però amb molta emoció, va expressar el seu agraïment per tot el suport rebut en aquests mesos. "Està sent un aniversari molt especial", va iniciar el missatge.

| Mediaset

"Vaig començar el dos de gener amb el tractament i avui 23 de març començo el nou any. Estic de la veu regular com veieu encara, però ja almenys puc parlar. Ja ho celebrarem. Eva, Emma us envio una abraçada immensa i moltes gràcies per tot. Un petó a tots els companys, us estimo, us trobo a faltar", afegia el missatge de Belén Rodríguez.

Recordem que la col·laboradora de 'Fiesta' va rebre l'alta mèdica el passat mes de febrer, després de finalitzar el seu tractament de quimioteràpia. Ella mateixa ho va anunciar a les seves xarxes socials, compartint un missatge molt optimista: "Inicio la recuperació amb ganes i força per tornar a la meva vida el més aviat possible. Han estat dies durs en què he estat molt cuidada. Em quedo amb tot l'amor i l'aprenentatge. Gràcies".

Amb determinació, Belén Rodríguez ha anat reprenent a poc a poc la seva rutina i el seu dia a dia. Ha tornat al gimnàs i ha començat a recuperar els plans que tant gaudia. Encara allunyada de la televisió, la col·laboradora de 'Fiesta' segueix enfocada en la seva recuperació i amb ganes de retrobar-se aviat amb els seus companys i seguidors.