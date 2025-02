Evacuen l'equip de 'Y ahora Sonsoles' després de quedar-se incomunicats per la neu

L'equip de 'Y ahora Sonsoles' ha viscut en primera persona les dures conseqüències del temporal de neu que ha assotat algunes zones del país. Flavia Bertolini i César, reportera i càmera del programa d'Antena 3, van quedar atrapats en un poble de Burgos a causa d'una intensa nevada que va deixar les carreteres intransitables. Afortunadament, van ser auxiliats per una veïna que els va oferir refugi.

Tot va ocórrer quan tots dos es dirigien a cobrir una informació a Burgos i es van veure sorpresos per la tempesta. Sonsoles Ónega va donar pas a la connexió amb el seu equip per conèixer de primera mà el que havia passat. "Com estan les coses i ho sap bé Flavia Bertolini, que no ha pogut seguir avançant precisament per la neu. Anava camí de Burgos i no ha arribat ¿On t'has quedat?", va preguntar la presentadora.

Des del lloc, la reportera de 'Y ahora Sonsoles' va explicar les complicacions a les quals s'havien enfrontat: "Ara mateix estem a Cerezo de Arriba. És un poblet que es troba a una mica més d'una hora al nord de la província de Burgos, on a aquesta hora ja ha caigut una bona nevada".

| Atresmedia

A més, va relatar com una veïna anomenada Eva els va oferir la seva ajuda en el pitjor moment. "És un petit poble amb veïns si més no amables, perquè de camí aquí les carreteres estaven pràcticament intransitables. Fins i tot s'estaven tornant ja una mica perilloses i l'Eva ens ha hagut de donar un cop de mà", explicava la reportera de 'Y ahora Sonsoles'.

Per la seva banda, l'Eva va explicar com va viure la situació: "Estàvem treballant a casa i de sobte han trucat la Flavia i el César a la porta com en una pel·lícula. Estava nevant moltíssim, que no es veia gairebé ni el cotxe que tenim aparcat davant de casa. Ens heu demanat ajuda perquè us havíeu quedat literalment tirats amb el cotxe, o sigui que aquí estem".

Afortunadament, la nevada no es va prolongar massa, encara que la seva intensitat va deixar el poble pràcticament incomunicat durant unes hores. "Ha estat una nevada molt intensa, molt curta, és veritat. En un parell d'hores, el poble ha quedat gairebé incomunicat, però la realitat és que ara no està nevant, està gairebé sortint el sol", va relatar la veïna, assenyalant que no recordaven una nevada similar en els últims anys.