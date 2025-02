Lolita Flores sorprèn anunciant la seva sortida de 'Tardear' i revela el motiu de pes

Lolita Flores ha anunciat la seva sortida de 'Tardear' a Telecinco a causa de la incompatibilitat amb els seus altres compromisos professionals. La cantant i actriu, que formava part de la tertúlia VIP de l'espai, ha comunicat la seva decisió aquest dimarts 4 de febrer. És, a més, just en el moment en què 'Tardear' s'ha reformulat, incorporant a Ágatha Ruiz de la Prada com a col·laboradora.

"No sé si coincidiré aquí amb ella, perquè al març m'he d'anar", declarava Lolita Flores al comentar la incorporació de la dissenyadora. El seu anunci es produïa després d'un debat en què es parlava de la relació d'Ágatha Ruiz de la Prada amb José Manuel Díaz-Patón.

Lolita Flores també va voler dirigir unes paraules a la dissenyadora en el seu primer dia com a tertuliana a 'Tardear'. "Vull felicitar a Agatha per ser col·laboradora d'aquest programa, no sé si coincidiré amb ella o no, perquè al març tinc una pel·lícula i l'altre programa de televisió i m'he d'anar. Però sempre sé que aquesta serà casa meva per tornar", afirmava amb afecte.

[IMAGE]{790683}[/IMAGE]

No obstant això, Lolita Flores no va deixar passar l'oportunitat de respondre amb ironia a les declaracions de José Manuel Díaz-Patón. Aquest va insinuar que la polèmica amb Ágatha havia estat una estratègia per guanyar notorietat: "A més de felicitar a Agatha, si realment ha trencat amb la seva parella, que no ho sé, ella tindrà els seus motius. Jo no parlaré més del tema, l'únic que us demano és que el dia que vulgueu llançar una estrella, truqueu-me".

"Si teniu algú que realment vulgueu llançar a l'estrellat, em truqueu, jo poso alguna cosa a Instagram o alguna cosa, i llest. No ho dic per Agatha, que porta molts anys treballant-se la seva professió i té una personalitat molt digna i honorable per seure en aquesta taula. Sobretot ara que jo me'n vaig", tancava Lolita Flores.

[IMAGE]{790677}[/IMAGE]

Davant les preguntes dels presentadors sobre la seva marxa, Lolita Flores va confirmar que la decisió és definitiva. "Jo tinc Poncia al teatre, començo una pel·lícula, un programa a l'altra cadena... Si no tinc temps ni de trobar parella!", aclarava. D'aquesta manera, Lolita Flores confirma que no podrà compaginar 'Tardear' amb les gravacions de 'Tu cara me suena', com ja va succeir l'any passat quan temporalment va deixar el programa.

Finalment, Lolita Flores va voler tancar qualsevol polèmica amb Ágatha Ruiz de la Prada i la seva parella, qui també ha debutat com a col·laborador a 'Mañaneros'. "De debò, jo ja ho vaig dir l'altra vegada, vull acabar amb aquest assumpte. No m'interessa la vida de ningú perquè no m'agrada que es fiquin en la meva, així que no parlo de la vida de ningú perquè no m'agrada que ho facin sobre la meva. Jo estic aquí com a col·laboradora, si em nomenen contesto i si no em nomenen no parlo de ningú. És així", sentenciava.