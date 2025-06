Llista d'imitacions de la gala 9 de 'Tu Cara Me Suena': de Shakira a C. Tangana

Ja coneixem la llista d'imitacions de la gala 10 de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 ha emès aquest divendres 6 de juny la novena entrega del talent show de Manel Fuentes. Un grup de famosos s'ha enfrontat al gran repte de les imitacions de 'Tu Cara Me Suena'.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els concursants de 'Tu Cara Me Suena'. D'aquesta manera, la novena gala de 'Tu Cara Me Suena' ha culminat amb la primera victòria d'Esperansa Grasia.

Esperansa Grasia: 24 (12 del jurat + 12 del públic)

(12 del jurat + 12 del públic) Melani: 22 (11 del jurat + 11 del públic)

(11 del jurat + 11 del públic) Gisela Lladó: 19 (9 del jurat + 10 del públic)

(9 del jurat + 10 del públic) Bertín Osborne: 17 (10 del jurat + 7 del públic)

Goyo Jiménez: 16 (8 del jurat + 8 del públic)

Mikel Herzog JR: 13 (4 del jurat + 9 del públic)

Ana Guerra: 12 (6 del jurat + 6 del públic)

Manu Baqueiro: 12 (7 del jurat + 5 del públic)

Yenesi: 9 (5 del jurat + 4 del públic)

D'aquesta manera, Esperansa Grasia decidia donar els 3.000 euros de premi de 'Tu Cara Me Suena' a Zooasis.

| Atresmedia

Pel que fa al rànquing general de 'Tu Cara Me Suena', el liderenMelani (186), Gisela Lladó (173) i Mikel Herzog JR (171). Es troben al centre de la taula Ana Guerra (156), Bertín Osborne (143) i Esperansa Grasia (129). Finalment, tanquen la llista Manu Baqueiro (117), Yenesi (113) i Goyo Jiménez (110).

Llista d'imitacions de la Gala 10 de 'Tu Cara Me Suena'

Yenesi: Sex Bomb (porta tres amigues)

(porta tres amigues) Manu Baqueiro: C Tangana

Ana Guerra: Aladdin & Jasmine (porta un amic)

(porta un amic) Mikel Herzog JR: Pitingo

Goyo Jiménez: Peret

Bertín Osborne: Mojinos Escozíos

Gisela Lladó: Pedro Capó

Melani: Shakira

Esperansa Grasia: Connie Francis

Recordem que, en la seva última gala, 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 20,8% de share, sent líder absolut, superant en +16 i +9,2 punts els seus principals competidors. El talent show presentat per Manel Fuentes va ser el programa més vist del dia a tota la televisió en fer una mitjana d'1,6 milions d'espectadors, superant els 4,3 milions d'espectadors únics. 'Tu Cara Me Suena', que va coronar Melani com a guanyadora de la gala, es va disparar fins al 24,9% entre el públic de 13 a 24 anys.