Audiències: 'De Viernes' baixa davant la semifinal de 'El Desafío' i l'enfonsat José Mota

'De Viernes' segueix en caiguda en audiències i perd quatre dècimes més de quota fins al 10,8% i 869.000 espectadors amb Pepe Navarro. El lideratge de la nit és per a 'El Desafío', que puja a un 14,6% i 1.347.000 des d'Antena 3. Per la seva banda, 'José Mota No News' segueix en mínim en audiències amb un 6,7% i 776.000 fidels a La 1.

'El Blockbuster: El Mediador' a Cuatro puja a un estupend 8,3% i 869.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (6,3% i 742.000) i 'Equipo de Investigación' (5,7% i 619.000) baixen lleugerament en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'El Programa de Ana Rosa' lidera amb màxim

| Mediaset

'El Programa de Ana Rosa' (14,6% i 351.000) segueix en les seves audiències, davant el lideratge de 'Vamos a ver' (15,6% i 541.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 17,9% i 414.000 fidels. Per la seva banda, 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 20,7% i 1.522.000 telespectadors.

En la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 13,4% i 1.284.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja amb un estupend 13,1% i 1.095.000. Just abans, 'Valle Salvaje' es conforma amb un 8,5% i 777.000 seguidors a La 1.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb un gran 18,2% i 1.789.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' es queda en un escuet 8,3% i 829.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' es queda en un 10,5% i 1.086.000.