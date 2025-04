Llista d'invitats d''El Hormiguero', de Juan i Mig a Mamen Mendizábal

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures de la música, el periodisme i la interpretació. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 28 d'abril al dijous 1 de maig amb la presència de Juan y Medio, Mamen Mendizábal, Adriana Torrebejano i Adrián Lastra, i per acabar Flo, Ana Guerra i Esperansa Grasia.

El dilluns, 'El Hormiguero' comença la setmana amb la visita del presentador Juan y Medio, un dels rostres més populars i estimats d'Andalusia. L'almerienc presenta a Canal Sur juntament amb Eva Ruíz el veterà magazín 'La tarde, aquí y ahora', on els grans protagonistes són els nostres majors.

Un dia després, el programa rebem la periodista Mamen Mendizábal per presentar la nova temporada de 'Anatomía De...', que molt aviat s'estrena en el prime time de laSexta. L'espai, que combina entrevistes amb els protagonistes de les històries, imatges d'arxiu inèdites i detallades reconstruccions, reconstrueix moments de la història d'Espanya.

| Atresmedia

El dimecres, estaran a 'El Hormiguero' els actors Adriana Torrebejano i Adrián Lastra, que estrenen el pròxim 9 de maig a Prime Video la segona temporada de 'Atasco'. En aquesta nova entrega de la sèrie dirigida per Rodrigo Sopeña, la trama comença amb l'accident d'un camió que provoca un embús quilomètric.

Finalment, l'espai tancarà la setmana amb la visita de Flo, Ana Guerra i Esperansa Grasia per parlar de la nova temporada de 'Tu cara me suena', l'exitós programa que lidera el prime time dels divendres a Antena 3. Flo s'ha estrenat en aquesta temporada com a jurat del concurs, mentre que la cantant i la humorista formen part del repartiment de nous concursants de l'edició.

Recordem que, el dijous, 'El Hormiguero' va ser líder absolut un dia més amb2,1 milions de seguidors de mitjana (2.099.000). El programa de Pablo Motos va aconseguir un excel·lent 16,6% de quota, amb la visita d'Antonio Orozco. A més, 'El Hormiguero' va repetir com l'emissió que més espectadors únics aconsegueix de la jornada, amb 4.612.000.