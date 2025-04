Gerro d'aigua freda per a Natàlia Sánchez després de la pitjor traïció a 'Sueños de Libertad'

La María s'està guanyant a la petita de la casa de 'Sueños de Libertad'. Gràcies a la seva ajuda, la Julia ha aconseguit el paper de Ventafocs en la funció de l'escola i la nena no pot estar més emocionada. La Julia agraeix a la María tot el que està fent per ella, quan de cop apareix la Begoña, personatge de 'Sueños de Libertad'.

La Begoña i la María es queden soles a ' Sueños de Libertad', mentre la nena va a buscar un got de llet amb galetes abans d'anar a dormir. La infermera acusa la María de voler portar-se la petita al seu terreny, seguint amb la guerra. Li diu que potser pot enganyar la nena, fins i tot l'Andrés, però que a ella no és tan fàcil.

"La Julia és la meva filla, entera't d'una vegada. Com pots ser tan cínica i tan mala persona? Està clar que vas aprendre moltíssim de Jesús, sobretot a fer desgraciades a les persones que tens al teu voltant. Que paris ja! Deixa tranquil·la la Julia, allunya't", li deixa anar la Begoña.

Tanmateix, la Julia escolta els retrets de la Begoña cap a la María i no dubta a posicionar-se del costat de la seva tia a 'Sueños de Libertad'. "Què fas cridant a la María? Jo l'estimo molt i no m'agrada que la tractis així. I el meu pare no era dolent!", diu la Julia a la seva mare.

| Atresmedia

La nena rebutja la Begoña, personatge de Natalia Sánchez a 'Sueños de Libertad' i li demana que se'n vagi i que les deixi en pau. La Begoña es queda enfonsada amb les seves paraules i s'adona que la seva filla també ha caigut en el parany de la María.

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de Libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.