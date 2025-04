Males notícies per als seguidors de 'Una nova vida' després de la seva cancel·lació a Turquia

La sèrie turca 'Una nueva vida' ja té data de final al seu país d'origen, el que marca l'inici del compte enrere per al seu final a Antena 3. La ficció, el títol original de la qual és 'Yalı Çapkını', es va acomiadar definitivament de l'audiència turca el passat 4 d'abril després de completar tres temporades i un total de 101 episodis. La decisió de posar punt final a la història ha estat motivada per un descens progressiu en les seves audiències, una tendència que va acabar per tancar el cicle de la popular producció.

No obstant això, la cancel·lació de 'Una nueva vida' no tindrà un efecte immediat en la seva emissió a Espanya. La sèrie turca es continua emetent a Antena 3 dins del prime time dels diumenges, on encara es troba en la primera temporada. De fet, el pròxim capítol programat per a aquest diumenge 27 d'abril serà el número 33, centrat en el vincle entre Seyran (Afra Saraçoğlu) i Ferit (Mert Ramazan Demir) després de la seva recent separació.

Amb 69 episodis per davant i mantenint el seu actual ritme d'emissió, un capítol setmanal sense interrupcions, Antena 3 podrà allargar la seva emissió fins al mes d'agost de 2026. Per tant, la sèrie haurà estat pràcticament dos anys en emissió en el prime time dominical d'Atresmedia.

| Atresmedia

En els pròxims dies, 'Una nueva vida' s'acostarà al desenllaç de la seva primera temporada, una etapa clau que sol portar amb si girs inesperats i moments decisius en la trama. I és que el dia previst per a l'emissió de l'últim capítol d'aquesta primera tanda és el diumenge 18 de maig. A partir de llavors, la sèrie donarà pas a la seva segona temporada, mentre els espectadors espanyols acompanyen la seva recta final, ja sabent que el final definitiu està més a prop del que semblava.

En audiències, el passat mes de març, 'Una nueva vida' amb un 10,1% i 1.005.000 seguidors va baixar 1,7 punts de share, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renacer', que es va quedar en un 10,4% i 843.000.