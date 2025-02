Alexia Rivas sentencia Anabel Pantoja pel que ha publicat en plena polèmica

La situació d'Anabel Pantoja i David Rodríguez sembla anar aclarint dubtes mentre avança la investigació sobre les lesions sofertes per la seva filla Alma. Encara que el procés judicial segueix en curs, noves dades van permetent descartar certes hipòtesis i oferir una visió més clara del que va succeir. En 'Vamos a ver' han seguit revelant detalls sobre el cas.

La periodista Sandra Aladro va informar d'un aspecte clau en la investigació: "És una dada que aporten els facultatius al jutjat i que consideren important en aquestes recerques que estan duent a terme per aconseguir arribar a l'origen del que li va passar a la menor". Aquesta dada fa referència al fet que es descarta l'ús d'objectes durant la crisi, la qual cosa aporta una nova perspectiva al cas.

El col·laborador Alfonso Egea també va subratllar la rellevància d'aquesta informació des del punt de vista legal: "És vital des del punt de vista jurídic perquè en l'àmbit penal en què es mou aquesta història has d'arribar a una conclusió certa de l'origen de les lesions per descartar". D'aquesta manera, els investigadors segueixen avançant en l'aclariment del succés.

| Mediaset

L'ús de les xarxes socials d'Anabel Pantoja

Coincidint amb Sant Valentí, Anabel Pantoja va compartir a les xarxes socials un esmorzar que, aparentment, li havia preparat David Rodríguez. Un gest amb el qual ha volgut dissipar els rumors sobre una possible crisi en la relació. D'aquesta manera, des de 'Vamos a ver' també van analitzar la situació actual de la parella.

"Hi ha un fet molt revelador, és la primera vegada des de dimecres que estan sols. Ja no hi són els pares d'ell ni d'ella i la parella està sola i fent vida de família. Això, diu molt", va explicar Sandra Aladro, ressaltant la importància d'aquest nou context en què es troben Anabel Pantoja i David Rodríguez.

Quant a la reacció de la família, Giovanna González va compartir els plans d'Isabel Pantoja respecte a la seva neboda: "Encara que desitja estar al costat de la seva neboda creu que el millor és donar-li espai en aquest moment". Per la seva banda, Alexia Rivas va afegir: "Isabel Pantoja no vol estar allà perquè el focus mediàtic no sigui encara més gran".

| Mediaset

"Vaig estar veient les seves xarxes i crec que ella mateixa està provocant aquesta exposició mediàtica. A mi em sorprèn molt que demanis als mitjans de comunicació respecte i que tinguis alguna mala paraula, i després publiquis un carrusel de fotos sencer de la sala d'espera i els entrepans que et menges a l'hospital quan la teva filla està malalta... Com si fos un book d'alguna cosa divertida", va sentenciar Alexia Rivas.

"Si demanes a la premsa una mica d'espai i que et deixi tranquil·la, si tu publiques això és una cosa incongruent", va afegir. No obstant això, Adriana Dorronsoro va intervenir per defensar la influencer: "Està sent molt generosa, tampoc ens posarem així".

No obstant això, Alexia Rivas va insistir en el seu punt de vista: "Si tu demanes respecte i no vols que la premsa estigui damunt teu, l'últim que fas és alimentar-ho. Pujar un carrusel de fotos de la sala d'espera em sembla de mal gust, és un moment molt delicat i tots ho hem passat malament per això".