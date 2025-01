Les llàgrimes de Patricia Pardo per l'acomiadament a 'Vamos a ver' d'un col·laborador

El retorn d'Ana Rosa Quintana als matins està cada vegada més a prop, i aquest retorn ha generat moviments en la programació de Telecinco. Un dels moments més emotius es va viure aquest divendres a 'Vamos a ver'. I és que Patricia Pardo no va poder contenir les llàgrimes en acomiadar-se d'un històric col·laborador del programa.

El retorn de 'El programa de Ana Rosa' aquest dilluns 3 de febrer porta amb si una reestructuració en els espais matinals del canal. "Venen canvis al matí, ho saben vostès perfectament", va anunciar Joaquín Prat en directe, avançant els moviments en l'equip de 'Vamos a ver'.

El programa, que a partir de dilluns s'emetrà de 12:15h a 15:00h, perdrà un dels seus col·laboradors més emblemàtics. "Continuarem amb la mateixa estructura i gairebé amb els mateixos col·laboradors, no és el cas de Dani Montero", va confirmar Joaquín Prat, explicant que el periodista passarà a formar part de 'El programa de Ana Rosa'.

| Mediaset

Abans d'acomiadar-se, Dani Montero va voler dedicar unes paraules als seus companys: "Sempre he sentit això com casa meva i vosaltres com la meva família. I un se'n va on se'n va, però la família continua sent la seva família sempre". Les seves paraules van emocionar els presents, especialment a Patricia Pardo, qui, amb la veu entretallada, va expressar la seva tristesa per la seva partida. "És que no puc", va dir visiblement afectada, mentre agafava la mà del periodista. "Dani és el meu germà i el trobaré a faltar", va afegir.

Els canvis a Telecinco no es limiten només a aquest comiat. Joaquín Prat també va acomiadar Verónica Dulanto, qui deixa el seu lloc a 'Vamos a ver' per unir-se a Frank Blanco a 'Tardear'. "Avui ens toca acomiadar Verónica Dulanto, que se'n va amb Frank Blanco a 'Tardear'. Les tardes et sentaran molt bé, ja ho veuràs", va comentar el presentador en els minuts finals del programa matinal.

D'aquesta manera, a partir de dilluns 3 de febrer, 'Vamos a ver' s'enfronta a una nova etapa amb canvis en els seus col·laboradors. De fet, també s'enfrontarà a un horari molt complicat, amb gran part del seu programa contra 'La Rulela de la Suerte'.