Els cinc convidats de 'De Viernes', amb un retrobament inesperat al plató

'De Viernes' tanca la setmana a Telecinco amb cinc convidats bomba per intentar millorar les seves audiències. El programa comptarà amb una entrevista al plató a Agatha Ruiz de la Prada, en la qual respondrà al scoop de José Manuel Díaz-Patón. A més, Santi Acosta i Beatriz Archidona abordaran l'última hora del cas d'Anabel Pantoja i David Rodríguez.

D'aquesta manera, per segona vegada, Agatha Ruiz de la Prada s'asseurà al plató de 'De Viernes' aquest 14 de febrer a les 22h a Telecinco. Abordarà per abordar quina és actualment la seva relació amb José Manuel Díaz-Patón, la seva parella durant els tres últims anys. A més, respondrà en directe al scoop exclusiu que aquest ha concedit al programa.

Després de la seva recent irrupció mediàtica, l'advocat s'ha assegut per primera vegada davant la càmera per concedir una entrevista. En aquesta oferirà la seva versió sobre el que ha succeït en les últimes setmanes. Cal destacar que, igualment, José Manuel Díaz-Patón ha fitxat recentment com a col·laborador de 'Mañaneros', encara que no ha parlat de la seva vida privada.

| Mediaset

A més, 'De Viernes' romandrà pendent de l'última hora d'Anabel Pantoja i David Rodríguez arran de la investigació oberta pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries per un presumpte delicte de maltractament infantil a la seva filla Alma.

També estarà al plató Massiel, que oferirà nous detalls dels duríssims moments pels quals ha passat en els últims mesos. La setmana passada, la cantant va revelar en un scoop que li havien diagnosticat un càncer de pulmó.

En ple fenomen Montoya, que continua donant la volta al món, 'De Viernes' comptarà amb dos dels grans protagonistes de la primera edició de 'La Isla de las Tentaciones'. Es tracta de Fani i Christofer, que reapareixen cinc anys després per abordar com és la seva vida avui i què els va portar a la separació definitiva després de diverses anades i vingudes.

Recordem que, la setmana passada, 'De Viernes' es va mantenir en la segona posició en audiències malgrat pujar fins a un 11,2% i 876.000 seguidors amb l'entrevista a Rosa Benito. L'espai va congregar 3.968.000 espectadors únics al llarg de l'emissió.