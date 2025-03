Ni Victoria Federica, ni Lola Lolita: 'El Desafío' ja té nou guanyador a Antena 3

'El Desafío' ha culminat la seva cinquena temporada a Antena 3 aquest divendres 28 de març. El programa presentat per Roberto Leal ha arribat al seu final amb Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Victoria de Marichalar i Susi Caramelo com a finalistes. Tanmateix, ha estat l'aventurer, Gotzon Mantuliz, qui s'ha proclamat com a guanyador de 'El Desafío'.

Cal destacar que la victòria tampoc ha estat gran sorpresa, tenint en compte que sempre s'ha mantingut a dalt del rànquing de 'El Desafío'. D'aquesta manera, Gotzon Mantuliz s'ha emocionat, donant els 30.000 euros del premi a "Unoentrecienmil", per seguir lluitant contra la leucèmia infantil.

Per tant, Gotzon Mantuliz s'uneix a la llista de guanyadors de 'El Desafío' fins ara formada per Kira Mirón, Juan Betancourt, Ana Guerra i Pablo Castellano. En aquesta ocasió, a més, Victoria Federica ha quedat segona, Susi Caramelo tercera i Lola Lolita quarta.

| Atresmedia

Després d'aquesta victòria, Gotzon Mantuliz seguirà lligat a Atresmedia com a presentador de 'Cazadores de imágenes', un nou format per a laSexta produït per 7yacción, companyia darrere de 'El Hormiguero' i 'El Desafío'. El programa el portarà a recórrer el món a la recerca d'animals salvatges per fotografiar-los i compartir aquestes imatges en col·laboració amb National Geographic. "Narrarà el procés de com s'aconsegueix aquesta foto. En cada capítol m'acompanyarà una persona coneguda per viure l'experiència i posar-se cara a cara amb aquests animals", va explicar a 'El Hormiguero'

Recordem que 'El Desafío' es despedeix després de coronar-se com a líder absolut i el més vist en la nit dels divendres. El programa presentat per Roberto Leal tanca aquesta cinquena temporada liderant totes les seves entregues amb un 14,7% de quota de pantalla. 'El Desafío' supera els seus immediats competidors en +7,6 i +4,4 punts.

El format ha superat els 1,4 milions de televidents de mitjana, assolint 3,7 milions d'espectadors únics. Creix a més entre el públic jove de 13 a 24 anys, fins a assolir un 17% de share i entre els espectadors de 4 a 12 anys, amb un 18,9% de quota. A més, ha crescut en gairebé un punt l'audiència aconseguida en la seva temporada anterior i ha millorat en +1,5 punts la seva franja d'emissió.