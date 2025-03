Jessica Bueno assenyala el motiu de les paraules de Jota Peleteiro a 'De Viernes'

Jessica Bueno no està travessant el seu millor moment.Després de la seva recent ruptura amb Luitingo,ara, la seva exparella, Jota Peleteiro, ha decidit trencar el seu silenci a 'De Viernes'. La model, sense dubtar-ho, ha respost amb sinceritat, deixant clar el que pensa sobre el moment triat per l'exfutbolista per parlar.

Un dels episodis més dolorosos per a Jessica Bueno ha estat la recent modificació de plans respecte als seus fills. El pare dels petits va canviar a última hora el viatge que tenien programat, encara que finalment la trobada es va dur a terme. "Com que mai sé què esperar-me d'ell,no sé si ho fa per diners o més aviat pel mateix de sempre, pel mateix que en els nostres anys de matrimoni", va comentar la model a 'De Viernes'.

"Quina casualitat que vaig venir jo al desembre a fer una entrevista perquè em vaig veure ja de parlar amb ell, amb els advocats, res feia que actués com ha d'actuar i responsabilitzar-se dels seus fills.Em vaig veure en una situació que jo havia de pagar tot dels meus fills, vaig haver de responsabilitzar-me dels pagaments de Bilbao.Jo vaig fer aquesta entrevista a mode desesperació", va explicar.

| Telecinco

"Ara jo em sento, després què passa. Res. Ni a mi em retreu res i justament ve a fer això quan han passat tres mesos, johe començat a treballar, m'estan anant bé les coses, estic anant de col·laboradora i acabo de trencar una relació.És un moment que estic baixa anímicament", va confessar.

Després de l'entrevista,Jessica Bueno no va dubtar a qualificar les paraules del seu exmaritcom una distorsió de la realitat."Tot el que ha dit és mentida rere mentida, tergiversant, explicant-ho dins de la seva realitat.Em vaig sentir com quan estàvem junts i em feia sentir culpable de tot", va expressar.

| Mediaset

La model també es va referir a les paraules de Jota Peleteiro sobre el seu fill gran, de la seva relació amb Kiko Rivera, desmentint la seva versió: "És una autèntica mentida.Sap que si jo he aguantat en aquesta relació faltes de respecte i un munt de coses lletges era per no separar-los, pel meu fill.Per a mi la família és el més important".

Per a donar suport al seu argument,va explicar com ha afavorit sempre la relació entreel seu fill i Jota Peleteiro. "Després de separats, en tot el temps que he viscut a Bilbao, sempre que el meu fill s'ha volgut anar amb ell, s'ha anat. No ens podem oblidar queFran té un pare, jo no puc donar-li una custòdia a ell perquè el pare m'ho pot recriminar. Sempre que ell es vulgui anar i el seu pare doni permís no hi ha problema. Jo he facilitat moltíssim que ells dos tinguessin relació. Fran li té respecte gràcies al que jo li inculco", va concloure a 'De Viernes'.