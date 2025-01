Kiko Matamoros diu el que molts pensen de les Campanades de Telecinco després de fracassar

El vestit de Cristina Pedroche durant les Campanades d'aquest any ha tornat a ser un tema de debat a Espanya. Com és habitual, Kiko Matamoros no ha dubtat a expressar la seva crítica cap a l'atuell i el missatge que la presentadora va intentar transmetre. En el primer programa de 'Ni que fuéramos' després de la pausa nadalenca, el col·laborador no va escatimar paraules per manifestar el seu desacord.

Aquest any, Cristina Pedroche va sorprendre amb un vestit confeccionat a base de gotes de llet materna cristal·litzada, un atuell que tenia la intenció de posar el focus en la protecció infantil contra l'abús, la violència i l'explotació. No obstant això, l'elecció de la presentadora no va ser ben rebuda per tothom, i Kiko Matamoros va ser un dels més contundents en la seva crítica. "Em sembla que és una aposta demagògica, absurda i per a ximples útils, és a dir, per a gent que vulgui comprar aquesta història", va assenyalar, qüestionant l'efectivitat del missatge de Cristina Pedroche.

Kiko Matamoros va anar més enllà, recordant les edicions anteriors del vestit de Cristina Pedroche i la seva justificació basada en causes socials. "Fa ja tres anys, va començar a intentar justificar l'atuell en base a una reivindicació", va afirmar, assegurant que "hi ha moltes formes de reivindicar la protecció infantil, de fer-la possible, i no muntant un espectacle absurd que es queda en una anècdota absolutament ridícula".

| @TENtv

El col·laborador també va criticar la forma en què es presenta el missatge: "Que deixin de vendre'ns el caramel amb aquest embolcall. Si de veritat volen fer una desfilada de Mama chichos, doncs que facin una desfilada de Mama chichos", va dir en to sarcàstic.

Però el comentari de Kiko Matamoros no es va limitar només a la polèmica del vestit de Cristina Pedroche. També va aprofitar l'ocasió per criticar la retransmissió de les Campanades de Mediaset, que en aquest 2025 va estar a càrrec de Ion Aramendi i Blanca Romero des de Lanzarote. L'audiència no va acompanyar la cadena, que es va quedar a prop de marcar un mínim històric amb un 3,5% de quota de pantalla i només 600.000 televidents en el moment exacte dels raïms.

"A Telecinco haurien d'haver-les donat Bárbara Rey, Maite Galdeano i la Potota. I haurien fet un 11 o un 12", va bromejar Kiko Matamoros de forma irònica. "Ho dic de debò. Sacrifiquen l'audiència per trenta monedes de plata", va afegir, deixant clar el seu menyspreu pels resultats obtinguts en la transmissió.