Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a 'Ni que fuéramos' i el seu futur a Ten

Males notícies per a 'Ni que fuéramos' en el seu primer programa de l'any. L'espai dels antics col·laboradors de 'Sálvame' ha punxat en audiències en el seu retorn a Ten després de tan sols una setmana d'aturada. Una dada que posa en dubte el seu futur al canal temàtic, després d'empitjorar els seus habituals resultats a la tarda.

D'aquesta manera, 'Ni que fuéramos' ha arrencat l'any amb un fluix 1,5% de share amb la seva entrega del dijous 2 de gener, que ha enganxat 129.000 espectadors. Per la seva banda, la 'Happy hour' repeteix aquest 1,5% de quota de pantalla, però puja a 133.000 televidents. ' Ni que fuéramos' igualment està per la mínima per sobre de la mitjana de Ten en el dia, que es conforma amb un 1,4%.

Per tant, 'Ni que fuéramos' no es cola en el top 10 d'emissions de les temàtiques. Tanmateix, la 'Happy hour', de 19h a 20h, sí que aconsegueix ser la quarta emissió més vista de Ten. Les tres primeres corresponen a 'Caso Cerrado', amb el programa de les 21h liderant el rànquing amb un 1,6% i 189.000 fidels.

Cal destacar que aquest retorn de 'Ni que fuéramos' ha rebut crítiques per part dels espectadors. Un dels principals motius ha estat l'absència de María Patiño com a presentadora, ja que ha estat Javi de Hoyos l'encarregat de fer-ho. A més, el programa de Ten tampoc ha comptat en el seu retorn amb la presència de Belén Esteban, que va donar les seves primeres paraules a 'Mañaneros'.

Aquests resultats posen en dubte el futur de 'Ni que fuéramos' a Ten, tenint en compte que un 1,5% empitjora la franja del canal. Tanmateix, previsiblement a partir de la pròxima setmana, amb el retorn del consum televisiu habitual, recuperi les seves dades.

Cal destacar que el més vist en els canals temàtics correspon al cinema western de TRECE amb un 3,9% i 349.000 seguidors. Per la seva banda, Nova cola fins a cinc emissions, mentre que Be Mad dues. Neox i Energy també es colen en el rànquing.