Audiències: Telecinco cau en les Campanades i punxa amb Ion Aramendi i Blanca Romero

Telecinco tanca un dels seus pitjors anys en audiències, també amb mínim en les Campanades. La seva aposta per la retransmissió a Lanzarote amb Ion Aramendi i Blanca Romero no ha funcionat. I és que Telecinco ha caigut al seu pitjor resultat històric en les Campanades.

Cal destacar que les mirades en la última nit de l'any s'han centrat en David Broncano i Cristina Pedroche. De fet, el còmic ha aconseguit liderar, amb espectacular pujada per a l'ens públic. És per això que, en el moment exacte dels raïms, La 1 ha liderat amb un 33,1% i 5.642.000, davant del 32,6% i 5.550.000 d'Antena 3.

D'aquesta manera, Telecinco ha caigut a un 3,5% de share i 600.000 espectadors en el minut exacte dels raïms. Això suposa una pèrdua de 518.000 seguidors i 3,4 punts respecte a l'any passat. Amb aquests resultats, Telecinco ha estat la cinquena cadena més seguida en les Campanades.

De fet, Telecinco està per sota de la 2, que ha estat tercera opció en els raïms amb un 5,9% i 1.004.000, en la seva emissió en simulcast amb La 1. A més, la cadena autonòmica TV3 ha estat la quarta opció més vista en congregar 874.000 fidels, cosa que suposa un 5,1% a nivell nacional. Telecinco sí que aconsegueix superar laSexta, que ha baixat a un 2,3% i 394.000.

Quant a l'especial complet presentat per Ion Aramendi i Blanca Romero, s'ha quedat en un escuet 4,8% i 753.000. Per tant, això suposa una baixada de 3,2 punts i 432.000 espectadors comparant amb l'any passat.

Amb aquests resultats és inevitable recordar unes declaracions d'Ángeles Blanco respecte a les Campanades de Telecinco i la competència. "Em sembla molt bé que la Pedroche hagi estat fent els seus vestits, però aquest any no hi haurà tant interès…" va assegurar Ángeles Blanco. De fet, va destacar amb confiança que "ja et dic que l'interès estarà a Mediaset, a Telecinco, a Cuatro i en la felicitat que es transmetrà".

Cal destacar que en les Campanades Canàries Telecinco ha estat la tercera opció. El lideratge ha estat per a la Televisió Canària amb un gran 41,% i 275.000 seguidors. La 1 ha estat segona opció amb distància amb un 19,% i 148.000, mentre que Telecinco s'ha quedat en un 16,2% i 125.000.