Les audiències deixen clar qui és el rei de les Campanades: Broncano o Pedroche

David Broncano continua sent un valor segur per a La 1, fins i tot en l'última nit de l'any. Les Campanades presentades pel còmic de 'La Revuelta' juntament amb Lalachus han aconseguit el lideratge en audiències. David Broncano, per tant, aconsegueix arrabassar-li el preuat títol de líder a Cristina Pedroche que, juntament amb Alberto Chicote, han regnat durant tres anys.

Unes Campanades que van ser vistes per 29 milions de persones, amb una quota de pantalla del 62%, en el total de cadenes que les van retransmetre.

Audiències Campanades en el moment dels raïms:

La 1: 33,1% i 5.642.000

33,1% i 5.642.000 Antena 3: 32,6% i 5.550.000

32,6% i 5.550.000 Telecinco: 3,5% i 600.000

3,5% i 600.000 laSexta: 2,3% i 394.000

| RTVE, Atresmedia, Mediaset

Per tant, La 1 aconsegueix una gran pujada en audiències en millorar més de 6 punts de share i 1,3M de seguidors. Es tracta del seu millor resultat des del 2020. Per la seva banda, Antena 3 perd gairebé dos punts de quota, però menys de 60.000 seguidors, sent la segona opció de la nit.

Telecinco tanca el seu pitjor any amb mínim en audiències també en les campanades, baixant més de tres punts de quota i una caiguda de més de mig milió de seguidors. Finalment, laSexta també baixa 2,5 punts de quota i gairebé 400.000, caient al seu mínim des del 2011.

Audiències Campanades en l'especial complet:

La 1 (23:33h - 24:07h): 31,2% i 4,8M

31,2% i 4,8M Antena 3 (23:35h - 24:06h): 28,1% i 4.345.000

28,1% i 4.345.000 Telecinco: 4,8% i 753.000

4,8% i 753.000 laSexta (23:41h - 24:06h): 2,8% i 438.000

En aquesta ocasió, La 1 també millora més de cinc punts de share i 1M de telespectadors respecte a l'any passat. Per la seva banda, Antena 3 es deixa pel camí també dos punts de share, encara que guanya 36.000 seguidors. Telecinco també baixa en audiències en l'especial complet més de tres punts i 300.000 espectadors. En aquest cas, laSexta també cau, perdent dos punts de quota.

A nivell autonòmic, TV3 lidera en audiències a Catalunya amb un gran 32,2% i 824.000 fidels amb la presentació de Miki Núñez i Laura Escanes Baixen gairebé tres punts de quota i 200.000 espectadors respecte l?any passat.