Cristina Pedroche revela la veritat del seu vestit amb llet materna de les Campanades

Cristina Pedroche va aconseguir sorprendre tota Espanya amb la seva agosarada elecció per a les Campanades d'Antena 3. Ara ha tornat a 'Zapeando' per parlar de la història darrere del vestit que va lluir la nit de Cap d'Any. La presentadora va explicar com va sorgir la idea de la seva cridanera peça, que va causar gran enrenou entre els espectadors.

"A mi em coneixeu, sabeu que d'un problema en trec una oportunitat. A mi se'm va caducar la llet perquè com totes les mares quan treballen, jo volia conciliar i em vaig anar traient llet però la meva filla no volia la llet en biberó i se'm va caducar la llet", començava l'explicació.

"I parlant amb la meva assessora de lactància li vaig preguntar què feia amb ella i em va dir doncs fes-te un bany de llet i vaig pensar 'ahh doncs sí pot ser guai'. I després vaig pensar escolta i si em faig una joia més gran. Vaig parlar amb Belén, la de les joies i li vaig dir a Josie tinc quatre litres de llet", va revelar Cristina Pedroche, deixant atònits els seus companys.

| @cristipedroche

La presentadora va voler aclarir que "és una llet no apta per al consum de la meva nena". "També li vaig dir que em fes una diadema per si de cas i mira aquí me l'he posat per venir a 'Zapeando'", va afegir Cristina Pedroche entre rialles al seu 'Zapeando'.

"Ha estat l'any més complicat, sobretot per a les fotos perquè estic més hores amb ell posat. Tenia molta il·lusió per poder mostrar aquesta meravellosa obra d'art, això no és un vestit. Això va molt més enllà, és una causa, és emocionar-te i no deixa indiferent no només per la llet, sinó perquè porta moltes hores de treball", va expressar Pedroche.

| Atresmedia

"Us hi heu fixat bé? Perquè són tot tetes de les quals surt llet. És impressionant. Quan Josie em va dir et posarem 30 tetes jo li vaig dir que si vull la maternitat, la lactància i la protecció de la infància i no volia ser tan òbvia. Són tot mugrons a la pròpia teta fetes de la meva llet, bé de la de la meva filla", explicava.

Cristina Pedroche també va tenir paraules d'agraïment per a la joiera que va dissenyar l'espectacular vestit. "Cal una bona joiera, que ja em va fer els anells que ja he ensenyat diverses vegades. Però volíem fer una cosa així de gran, ella em va demanar temps i han estat tres mesos. Li demano perdó a totes les comandes que té de retard perquè ha estat amb el meu", va expressar, reconeixent l'ardua feina darrere de la creació del seu aplaudit vestit.

Finalment, Cristina Pedroche va revelar que ja té moltes idees per a les Campanades de l'any vinent. "Estem a dia 2 de gener, m'he de frenar, però tinc tantes idees pensades. Normalment quan acabo les Campanades em poso en mode off però aquest any estic molt creativa i molt inquieta", va concloure.