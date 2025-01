Antena 3 estrena 'Los renglones torcidos de Dios': de què va la pel·lícula?

Antena 3 estrena aquest divendres 3 de gener en prime time, a les 22:10h, la exitosa pel·lícula "Los renglones torcidos de Dios".Es tracta d'una cinta espanyola que va arribar als cinemes l'any 2022 i ara s'estrena en obert.

La protagonista és Alice, una investigadora privada, ingressa en un hospital psiquiàtric simulant una paranoia. El seu objectiu és recollir proves del cas en què treballa: la mort d'un intern en circumstàncies poc clares. No obstant això, la realitat a la qual s'enfrontarà en el seu tancament superarà les seves expectatives i posarà en dubte la seva pròpia cordura. Un món desconegut i apassionant es mostrarà davant dels seus ulls.

La pel·lícula està basada en la novel·la"Los renglones torcidos de Dios", publicada el 1979 per Torcuato Luca de Tena. Dirigida per Oriol Paulo, va ser anunciada al setembre de 2020, moment en què es va confirmar que Bàrbara Lennie seria Alice Gould, la protagonista. El rodatge va començar el 10 de maig de 2021 i es va anunciar a Eduard Fernández com Samuel Alvar, l'altre protagonista.

El repartiment es completa amb Loreto Mauleón, Javier Beltrán, Pablo Derqui, Federico Aguado i Adelfa Calvo, entre d'altres.

Cal destacar que, més enllà del seu èxit a taquilla, "Los renglones torcidos de Dios" també va aconseguir grans reconeixements. La pel·lícula va aconseguir sis nominacions als Premis Goya, com a millor interpretació femenina per Bàrbara Lennie. A més, també va aconseguir dues nominacions als Feroz.

D'aquesta manera, "Los renglones torcidos de Dios" és l'aposta d'Antena 3 per a la nit del 3 de gener. Telecinco manté l'emissió de 'De Viernes', amb Ángel Cristo JR i Maite Galdeano com a convidats. Cuatro aposta per la pel·lícula "The Karate Kid", mentre laSexta segueix amb 'laSexta Columna' i 'Equipo de Investigación'.