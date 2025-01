Telecinco acomiada fulminantment Isabel Rábago i es revela el motiu de pes

Isabel Rábago ha estat acomiadada de manera inesperada de Telecinco, posant fi a la seva col·laboració habitual en programes de la cadena. La periodista, qui ha estat una col·laboradora regular a 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat fins fa unes setmanes, es despedeix de la cadena després d'una llarga trajectòria. Ho fa després també d'haver concursat en diversos realities, com 'Supervivientes' i 'Secret Story'.

Segons ha publicat en exclusiva El Confidencial Digital, en el llistat final dels tertulians de 2025 no apareix Isabel Rábago. La col·laboradora, de manera inesperada, no va aconseguir superar el filtre i la seva participació ha estat descartada. Per tant, Mediaset ha decidit prescindir de les seves col·laboracions després de no haver superat els filtres de la directiva, encara que es desconeixen les raons exactes per al seu acomiadament.

Encara que aquesta explicació ha estat oferta com la causa principal de la seva sortida, l'argument deixa diverses preguntes obertes sobre els motius que hi ha darrere d'aquesta dràstica decisió. En els últims temps, s'havia percebut una creixent tensió entre Isabel Rábago i els col·laboradors de 'Vamos a ver'. Les discrepàncies ideològiques i els enfrontaments amb altres tertulians, inclosos alguns amb Joaquín Prat, havien estat recurrents en els últims mesos.

| Mediaset

A més, la periodista havia expressat el seu desacord amb el tractament mediàtic cap a Bárbara Rey, cosa que podria haver contribuït al seu distanciament del programa. De fet, en una de les seves últimes intervencions, va protagonitzar diversos enfrontaments que van obligar els presentadors a intervenir.

D'altra banda, Isabel Rábago, també advocada i activa a les xarxes socials, havia deixat de participar en els programes de Telecinco abans de les festes nadalenques, cosa que va generar encara més especulacions sobre el seu futur a la cadena. El seu últim post a Instagram, publicat poc abans de Nadal, contenia un fragment de la cançó "Los Perros" d'Arde Bogotá, juntament amb imatges seves recents a Telecinco i el missatge: "Soltad a los perros porque me he escapado".

Aquesta publicació ara ha estat interpretada per molts com una pista que el seu acomiadament ja estava en marxa. Per tant, ara Isabel Rábago té davant un horitzó pel que fa al seu futur professional.