Ningú a 'De Viernes' esperava la decisió de Maite Galdeano sobre Sofía Suescun

La relació entre Maite Galdeano i Sofia Suescun sembla travessar un dels seus moments més delicats. A 'De Viernes', Maite Galdeano es va sincerar sobre el distanciament amb la seva filla. Un conflicte que porta mesos ocupant titulars i que sembla no tenir una solució a la vista.

La tensió va començar a l'estiu, quan Maite Galdeano va expressar el seu descontentament cap a Kiko Jiménez, parella de Sofia, cosa que va impactar directament en la seva relació mare-filla. Des de llavors, ambdues han exposat les seves posicions públicament, generant una polèmica constant. Mentre Sofia Suescun i Kiko Jiménez gaudeixen d'unes vacances a Abu Dhabi, Maite Galdeano va parlar al plató sobre les lliçons que ha tret d'aquest període.

"He après que ja mai més a la vida tornaré a dir res a la meva nena, si és que tornem a reprendre la relació", va declarar Maite Galdeano amb emoció. Va reconèixer que, en el passat, va intervenir en la vida de Sofia Suescun de maneres que ara lamenta. "No em ficaré mai amb Kiko o amb qui vingui, no em ficaré en la relació", explicava a 'De Viernes'.

| Telecinco

La mare de Cristian Suescun també va fer referència als moments complicats viscuts a la llar. "Crec, per tot el que he viscut, a casa he viscut situacions que com a mare m'han semblat malament. Potser és al meu parer i jo hauria d'haver dit 'ei allà ella'", afegia.

Malgrat el seu desig de reconciliació, Maite Galdeano no va amagar el seu dolor després de les declaracions de Sofia Suescun, que a 'De Viernes' va comentar que se sentia infravalorada per la seva mare. "Em va fer mal gairebé tot el que la meva nena va dir, que per cert la vaig veure súper guapa. Em va cridar l'atenció que digués que la infravaloro quan sempre l'he endiosat, la veig molt freda, molt distant", va expressar amb tristesa.

Durant l'entrevista, Maite Galdeano va mostrar un semblant abatut i va confessar: "Feta un quadre, miques. Reposant els meus trossets. Ho estic passant veritablement malament". "Em trobo bastant malament i decaiguda. És com quan jo estava embarassada de la meva nena que pensava 24/7 tot el dia en ella, no me la puc treure del cap, amb pastilles i sense pastilles. Estic molt adolorida, com a mare és normal que el meu estat d'ànim sigui aquest", afegia.

Malgrat tot, Maite Galdeano segueix aferrant-se a l'esperança d'una reconciliació i va deixar clar que el seu principal objectiu és recuperar el vincle amb la seva filla. "Hi ha hagut un canvi molt dràstic i jo és que no ho puc superar", va concloure a 'De Viernes'.