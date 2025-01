La dura pèrdua familiar que sacseja Joaquín Prat en plenes festes de Nadal

Joaquín Prat ha començat l'any 2025 de la manera més dolorosa possible, acomiadant-se d'un dels pilars més importants de la seva vida. El presentador de 'Vamos a ver', visiblement afectat, no va acudir al seu lloc aquest dijous 2 de gener al programa de Telecinco. La trista notícia va ser comunicada per la seva germana, Alejandra Prat, que a través d'un emotiu missatge a les xarxes socials va compartir la pèrdua que ha sacsejat la família del presentador.

"La meva rossa preciosa. T'estimo moltíssim", va escriure Joaquín Prat al seu compte d'Instagram, acompanyant el missatge amb una fotografia en blanc i negre d'ell juntament amb la seva tia i padrina Cecci, una imatge que es convertia en un comiat. Després d'haver passat les festes de Nadal a Barcelona, la família s'enfronta ara a la mort de Cecilia, qui sempre va ser una figura fonamental per a ells.

Encara que el presentador no s'ha pronunciat sobre aquest dolorós succés a les seves xarxes socials, la seva germana Alejandra Prat ha estat l'encarregada de compartir la tragèdia familiar amb el món. "Et trobarem tant a faltar... La tia Cecci de tots. The one and only. T'estimo. Ets eterna", va expressar Alejandra Prat, publicant una foto de la família reunida.

| Mediaset

"Així de feliços acabàvem el 2024 i ho comencem amb la pèrdua de la nostra estimada tia Cecci. Tots els que t'han conegut saben la meravellosa, especial i única que has estat", va continuar la germana de Joaquín Prat en la seva molt emotiva carta de comiat. La publicació reflectia l'amargor amb què la família Prat començava el nou any, després d'un Nadal que es va tornar en un record dolorós.

"Et trobarem moltíssim a faltar. Gràcies per haver-nos deixat gaudir la vida amb tu. Fins sempre. T'estimo", va concloure Alejandra Prat en un desgarrador adéu a qui molts coneixien com Cecci. Per ara, Joaquín Prat no ha ofert declaracions públiques sobre aquesta pèrdua tan significativa en la seva vida, ni s'ha pronunciat a les seves xarxes.