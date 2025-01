Terelu Campos paralitza 'De Viernes' amb un consell inesperat per a Maite Galdeano

El distanciament entre Maite Galdeano i Sofía Suescun continua generant moments intensos a televisió. Durant la seva entrevista a 'De Viernes', Maite Galdeano va expressar el seu malestar per la tensa situació amb la seva filla, mentre intentava donar la seva versió. No obstant això, en un gir inesperat, Terelu Campos va interrompre el discurs de la protagonista per oferir-li un consell directe i carregat d'experiència com a mare.

Amb la veu trencada i evident desànim, Maite Galdeano es va obrir al plató de 'De Viernes' per parlar de l'impacte emocional que ha tingut el distanciament amb Sofía Suescun. "Decaiguda i adolorida" van ser les paraules que va utilitzar per descriure el seu estat actual. Malgrat això, va insistir que el seu objectiu continua sent recuperar la relació amb la seva filla, però amb canvis: "He après a no ficar-me mai en la vida de la meva filla, siguin les seves decisions correctes o errònies".

El debat de 'De Viernes' va incloure un recordatori de les tensions que van sorgir quan Maite Galdeano vivia a casa de Sofía Suescun. Una situació que, segons els col·laboradors del programa, podria haver estat un detonant en el conflicte. Va ser llavors quan Terelu Campos va intervenir per oferir una perspectiva des de la seva experiència personal: "Les mares no vivim amb les parelles dels nostres fills. Al final tots necessitem el nostre espai".

| Telecinco

Maite Galdeano, sorpresa pel comentari, va respondre explicant que mai va percebre molèsties per part de la seva filla. "La meva filla mai m'ha dit que està molesta perquè em ve de gust estar amb la meva parella, perquè em sembles molt pesada. Si us plau, les coses es parlen", va afirmar, deixant clar que, des del seu punt de vista, sempre va existir prou confiança per abordar qualsevol tema.

La conversa va continuar amb una altra intervenció clau, aquesta vegada per part de Beatriz Archidona, qui va plantejar una reflexió sobre els límits en la convivència. "El problema no és viure amb la teva filla, és viure la vida de la teva filla", va dir la presentadora.

Maite Galdeano va respondre defensant el seu paper a la llar: "Jo no volia viure la seva vida. Jo era la que planxava, la que netejava les cagades dels gats, però no em pesava perquè jo era feliç i ella mai m'ha dit res. Si em diu 'te'n vas a agafar una caseta aquí al costat i jo viuré la meva vida encara que continuïs fent de mare', jo ho hauria entès".