Primeres paraules de Jessica Bueno després del dur àudio de Luitingo després de 'De Viernes'

Jessica Bueno travessa una etapa emocionalment difícil. Fa dues setmanes anunciava la seva ruptura amb Luitingo poc més d'un any d'haver iniciat la seva relació després d'haver-se conegut a 'GH VIP'. La model va aprofundir sobre aquest tema en la seva recent entrevista a 'De Viernes', on no esperava escoltar un àudio de Luitingo contra ella, però també contra els seus fills.

En la seva entrevista, Jessica Bueno va reconèixer que tots dos havien arribat a la conclusió que la relació no es desenvolupava com els hauria agradat. "Ens vam asseure i ens vam adonar que ens estàvem desgastant", va admetre. "Sóc mare, tinc unes responsabilitats diàries i no puc arrossegar-lo a ell a aquest ritme", va explicar la model.

Un dels moments més impactants de l'entrevista va arribar quan Jessica Bueno va escoltar un àudio de Luitingo en el qual aquest parlava molt malament sobre la seva ruptura. La seva reacció va ser d'incredulitat i emoció en sentir les seves paraules: "No puc creure que digui aquestes coses sobre mi i els meus fills. El que més em dol és que parli així d'ells", va expressar commoguda a 'De Viernes'.

| Mediaset

Després de l'incident, Luitingo també va parlar amb Kiti Gordillo, col·laboradora de 'Fiesta', i a qui li ha confessat "estar devastat". "Ara mateix estem tots aquí a casa rebentats plorant i la veritat que súper malament", explicava el concursant de 'GH VIP'. "Que em diguin i facin el que vulguin, jo ni tinc ganes de parlar ni puc", declarava, recalcant com de "malament" està.

Per la seva banda, després d'un cap de setmana allunyada de les xarxes socials, Jessica Bueno ha tornat a aparèixer a les seves xarxes socials, mostrant-se sincera amb els seus seguidors. Durant la nit de diumenge, va recordar la seva participació a 'Supervivientes' el 2010, sorpresa per la reacció d'alguns que desconeixien el seu pas pel reality.

Al matí de dilluns, va reaparèixer amb un missatge de gratitud cap a aquells que li han mostrat el seu suport en aquests moments difícils. Aprofitant la participació de Montoya a 'Supervivientes', Jessica Bueno va publicar unes paraules: "No hi ha res més bonic que ser conscient que estem on estem gràcies a vosaltres".

A més, va assegurar haver-se sentit molt recolzada aquest cap de setmana: "M'heu fet sentir molt estimada, de veritat, gràcies de cor. De vegades, a la distància, el vostre suport significa moltíssim".