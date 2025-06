Kiko Jiménez respon des de 'Fiesta' a Maite Galdeano després de les seves noves acusacions

Aquest cap de setmana, Maite Galdeano ha tornat a protagonitzar titulars després de la seva inesperada aparició a 'Socialité'. Una vegada més, la mare de Sofía Suescun va llançar dures acusacions contra la seva filla i, especialment, contra el seu gendre, Kiko Jiménez, a qui no va dubtar a qualificar de "porc". Una nova ofensiva pública que ha trobat resposta immediata per part de l'al·ludit des de 'Fiesta'.

"Jo no sé per què parla ara de mi, no sé ni on és. El que li hauria d'importar és que estic fent feliç la seva filla. M'ha insultat una vegada més sense venir a tomb i no ho entenc, hauria d'estar agraïda pel feliç que faig la seva filla", responia Kiko Jiménez.

El col·laborador de 'Fiesta' també va voler subratllar que, tant ell com Sofía Suescun, han optat per tallar la relació amb Maite Galdeano completament. Va explicar que no tenen contacte directe amb ella, més enllà d'alguna informació que els arriba a través de Cristian Suescun: "Que li vagi bé al seu vaixell. No sabem res d'ella, ens arriba alguna cosa a través de Cristian, però no sabem gaire. El germà de Sofía sí que es preocupa una mica més per ella, però nosaltres estem completament allunyats i així vivim millor".

| Telecinco

Tot i que des del programa es comentava que Maite Galdeano semblava més calmada, Kiko Jiménez ho desmenteix: "El que hauria d'haver fet és posar-se en mans de professionals per recuperar la seva filla i demostrar-li que el seu objectiu és recuperar-la. S'adreça a nosaltres en termes molt despectius i quan salten aquestes notícies la veig patir, se li talla la gana i tot, això és el pitjor de tot, li fa mal".

Més enllà del conflicte, Kiko Jiménez va mostrar preocupació pel benestar emocional de Sofía Suescun. Segons ha explicat, intenta mantenir-se al marge, tot i que no sempre ho aconsegueix: "Ella no vol que es donin aquestes situacions, vol que passi el temps i la seva mare només reapareix insultant-me".

| Telecinco, Fiesta

"Sofía és la veritable víctima. Em sap molt greu per ella i ella sí que tindria per escriure un llibre, que la seva vida sí que ha estat difícil, sense pare ni mare", revelava.

Tot i així, es va mostrar optimista sobre el present: "Malgrat tot això jo a la Sofía la veig bé, la veig millor que mai. Amb ganes d'anar a esdeveniments i d'estar amb gent. Ganes de socialitzar. La veig amb tranquil·litat. Ella està xerraire, a mi m'agrada veure-la així. Té ganes de viatjar i de treballar. Té ganes de viure perquè no té algú que li fa la vida impossible. Fa gairebé set anys que estem junts i si ho deixem, doncs com moltes parelles, però no hi ha d'haver una persona esperant-ho, és molt trist".