Juan Luis Galiacho amenaça amb abandonar 'Fiesta' després d'una informació falsa

Aquest diumenge, Juan Luis Galiacho va protagonitzar un moment de reflexió i disculpa a 'Fiesta' de Telecinco. Emma García va obrir el tema preguntant: "Què va passar aquí el diumenge passat?". Tot en referència al desencontre ocorregut la setmana anterior entre Juan Luis Galiacho i Alejandro Entrambasaguas sobre una informació relacionada amb Victoria Federica.

Juan Luis Galiacho havia afirmat que Victoria Federica, juntament amb Pablo i Juan Urdangarín, van volar el passat 3 de gener a Abu Dabi en un jet privat valorat en 90.000 euros, facilitat pel rei emèrit per visitar els seus néts. El periodista fins i tot va detallar un incident que hauria ocorregut durant el vol: "Victoria Federica s'adona que s'ha deixat la seva bufanda a la sala VIP. Manda ràpidament algú a recollir-la, però els operaris que treballen a peu de pista van amb guants i Victoria veu una taca i va muntar la guerra mundial".

No obstant això, aquesta versió va ser ràpidament desmentida per Alejandro Entrambasaguas, qui va assegurar a 'Fiesta' que els tres joves van viatjar en un vol comercial ordinari. Kiko Jiménez va corroborar aquesta versió, afirmant que ell mateix va coincidir amb ells a l'avió,acompanyat per Sofía Suescun, durant el seu viatge a Abu Dabi.

| Mediaset

Juan Luis Galiacho, visiblement afectat, va assumir el seu error públicament: "He demanat perdó a El Cierre Digital i demano perdó públicament aquí. El que està als camps de batalla i a primera línia del periodisme a vegades se la colen. Reconec el meu error, demano disculpes i estic a disposició del que decideixi el programa. Si m'he de marxar, me'n vaig".

La reacció d'Emma García a 'Fiesta' va ser immediata i contundent. "Per res del món. Menys per una informació falsa que a tots ens poden colar, te n'aniràs tu de 'Fiesta'. Et necessitem, et volem i t'apreciem".

Juan Luis Galiacho va reflexionar sobre la situació, subratllant la importància de la credibilitat en el periodisme: "El periodista és la seva firma i la seva credibilitat. En el moment en què la perdem, perdem tot. És el que transmeto a tots els alumnes a la universitat".

Finalment, va explicar les circumstàncies del seu error: "M'he equivocat i ja està. El més interessant d'aquesta professió és que t'equivoques i segueixes. Segueixes trepitjant mines i aprenent. Et creus a la font, però a la font li van posar una trampa".