La trampa de 'Fiesta' a Ana Luque que en ple directe no va poder evitar

La màgia dels Reis Mags es va fer sentir a 'Fiesta' durant la jornada festiva d'aquest dilluns. En aquesta ocasió, els col·laboradors van ser els protagonistes d'un moment especial. Ana Luque, concursant de 'Supervivientes' el 2022, va ser una de les afortunades a rebre un regal molt particular a 'Fiesta'.

Després de Fiestavisió, Verónica Dulanto i Frank Blanco van cridar al centre del plató a Ana Luque, Alejandro Entrambasaguas i Alexia Rivas per desvelar quines sorpreses havien deixat els Reis Mags. Ana Luque, encara que emocionada, confessava certa preocupació. "Els Reis solen ser bons, eh? I jo he estat molt bona", deia mentre intentava anticipar el seu regal.

Per augmentar la intriga, li van oferir des de 'Fiesta' una sèrie de pistes. La primera advertia: "Després d'aquest regal no tornaràs a ser la mateixa". Encara que optimista, Ana Luque no va dubtar a aclarir: "Em sona molt bé, però jo vull ser jo mateixa".

| Mediaset

La segona pista va ser encara més reveladora: "Pot ser que hagis de donar de baixa els teus filtres d'Instagram", cosa que va portar la col·laboradora a intuir que podria tractar-se d'un retoc estètic. La tercera pista va confirmar les seves sospites: "És un regal que no té devolució". Davant d'això, Ana Luque va decidir acceptar amb humor: "Me'l quedo, crec que serà alguna cosa d'estètica".

Finalment, Verónica Dulanto va llegir un missatge de Melcior: "El teu somriure resplendeix tant com l'estrella que seguim des de fa anys. Però els tres creiem que necessites un canvi d'imatge. I com l'estrella que ets, et portem un canvi amb l'estilista de les estrelles".

El plató de 'Fiesta' es va omplir d'expectativa quan va aparèixer Alberto Dugarte, estilista de celebritats com Isabel Pantoja o Ana Obregón, amb tisores a la mà. "Vinc preparat per a tot", va assegurar Dugarte, mentre Ana Luque, una mica nerviosa, assenyalava el seu cabell i establia límits clars: "Podeu tallar molt poc, fins aquí".

Malgrat que l'estilista insistia en la necessitat d'un canvi notable, Ana Luque replicava: "Menys! Decideixo jo!". "Ana, et quedarà esplèndid", l'animaven els seus companys abans que 'Fiesta' continués amb altres continguts.