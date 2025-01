'Bake Off: Famosos al horno' arrenca amb una primera expulsada que pocs esperaven

La carpa de 'Bake off: famosos al horno' va tornar a obrir les seves portes aquest diumenge 12 de gener a La 1. La primera gala del concurs va captivar els espectadors pel seu dinamisme i entreteniment, però també va deixar la inevitable primera expulsió de la temporada.

El programa va començar amb Paula Vázquez, que es va encarregar de conduir un autobús que va traslladar als catorze concursants fins a la icònica carpa del concurs. Allà els esperaven els tres exigents jutges: Paco Roncero, Eva Arguiñano i Damián Betular, que serien els encarregats de valorar les seves creacions al llarg de la nit.

En el primer repte de 'Bake Off: famosos al horno', conegut com la prova d'autor, els catorze famosos van haver de preparar unes galetes que rendissin homenatge a les seves mascotes. Aquest desafiament inicial va servir perquè els concursants mostressin les seves primeres destreses en pastisseria. La majoria va aconseguir convèncer els jutges amb les seves propostes, encara que l'exigència va pujar notablement en la segona prova de la nit.

| RTVE

La prova de fantasia, decisiva per determinar el primer expulsat, es va centrar en un pastís de formatge que havia d'anar acompanyat per una salsa creada pels participants. Per afegir un element de dificultat, Paula Vázquez va anunciar que, durant el cuinat, els concursants serien interromputs per diferents jocs en parella que els obligarien a pausar el seu treball fins a completar-los. Aquest gir inesperat va posar a prova no només les seves habilitats culinàries, sinó també la seva capacitat per gestionar el temps sota pressió.

Encara que semblava que tots avançaven amb seguretat, les dificultats van arribar al moment de refredar i desemmotllar els pastissos. Les altes temperatures i els nervis van jugar en contra d'alguns dels concursants, complicant els resultats finals. Després de tastar els pastissos i avaluar també les galetes de la primera prova, els jutges van deliberar per decidir qui seria el pastisser estrella de la nit i qui hauria d'abandonar.

Entre els més destacats de la jornada estaven Carmen Morales i Lidia Torrent, sent aquesta l'escollida com la millor pastissera de la primera gala de 'Bake Off: famosos al horno'. A l'altre extrem, els noms de Finito de Córdoba, Mario Jefferson i Cósima Ramírez van sorgir com els candidats a l'eliminació. Després de salvar el cantant, els jutges van decidir que la primera expulsada d'aquesta edició seria Cósima Ramírez.

Amb elegància, Cósima Ramírez es va acomiadar de 'Bake Off: Famosos al horno' mostrant bon humor i agraïment cap als seus companys. "Se me ha tallat tot el rotllo", va comentar entre rialles. "M'ha encantat conèixer-vos a tots, de veritat, no patiu", va afegir Cósima Ramírez abans d'abandonar la carpa del concurs de La 1.