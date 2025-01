'Devastada': les imatges de Merchi, mare d'Anabel Pantoja, arribant a l'hospital

L'estat de salut d'Alma, la filla d'Anabel Pantoja, ha generat una gran alarma aquest diumenge 12 de gener. 'Fiesta' ha donat a conèixer que la nena està ingressada a la Unitat de Medicina Intensiva de l'hospital de Gran Canària des del passat divendres. Encara que les raons del seu ingrés encara no s'han divulgat, la preocupació pel seu estat és màxima.

En aquest context, 'Fiesta' ha revelat un gest insòlit: la família Pantoja ha deixat enrere les seves diferències i rancúnies per unir-se en suport a Anabel i la seva parella David en aquest moment difícil. Isabel Pantoja, Isa Pantoja, Kiko Rivera i Agustín Pantoja es troben a l'illa des de dissabte, cosa que subratlla la gravetat de la situació. A més, les amigues més properes d'Anabel, com Susana Bicho i Belén Esteban, també s'han desplaçat ràpidament a Gran Canària.

Des de les portes de l'hospital, la reportera Arabella Otero va confirmar que es troba a Gran Canària tota la família. "M'expliquen que va arribar ahir a la nit a Canàries en un vol regular", van explicar d'Isabel Pantoja.

| Mediaset

Tanmateix, una de les persones que ha preocupat els seguidors és Merchi, mare d'Anabel i àvia d'Alma, que ha estat a prop de l'hospital en tot moment. Captada per les càmeres de 'Fiesta', Merchi va ser vista sortint de l'hospital visiblement afectada pels esdeveniments. Segons va informar el reporter Baby Solano, Merchi està "completament devastada" per la situació que travessa la seva família.

El periodista de 'Fiesta' va detallar també que "l'hem pogut veure força afectada parlant amb alguns dels amics i familiars que han vingut a donar suport a Anabel i a David". Les imatges van mostrar Merchi abraçada per amics, rebent consol enmig d'un ambient carregat de tensió i nerviosisme.

A aquesta seqüència s'hi van sumar altres moments que van alimentar la gran preocupació, com la sortida de tots els amics d'Anabel Pantoja en acabar l'hora de visita. Així com l'arribada d'Antonio, un dels seus millors amics, que va aparèixer visiblement afectat amb maletes a la mà, cosa que indica que la situació continua sent crítica.