Audiències: 'Supervivientes: Conexión Honduras' no té rival davant 'Una nova vida'

'Supervivientes: Conexió Honduras' lidera en audiències a Telecinco amb un estupend 18,4% i 1.264.000 espectadors: puja a un gran 26% en el target entre 25 i 44 anys. El programa presentat per Sandra Barneda marca un estupend 12,2% i 1.651.000 espectadors en la seva versió express en l'access. 'Una nueva vida' baixa davant la forta competència a un 10,3% i 985.000 seguidors a Antena 3.

D'aquesta manera, 'La pel·lícula de la setmana: The Equalizer: El protector' a La 1 puja a un estupend 12% de share i 1.427.000 espectadors. 'Lo de Évole' puja després del seu mínim a un 6,8% de share i 896.000 seguidors a laSexta, mentre que la segona part va baixar a un 6,2% i 776.000. 'Cuarto Milenio' funciona en audiències des de Cuatro amb un bon 6,2% i 737.000 televidents: puja al 7,5% de 25 a 64 anys.

Per la seva banda, 'Fiesta' no destaca en audiències a Telecinco amb un just 9,3% i 927.000. 'La Roca' baixa després del seu màxim anual a un 4% de quota i 386.000: comença en un 1,7% i acaba en un 6,3%. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' segueix fort els diumenges amb un 12,2% de quota i 1.452.000 espectadors a La 1.

'D Corazón' amb Anne Igartiburu segueix sense destacar en audiències amb un 7,6% i 609.000 seguidors a La 1. 'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 18,1% i 1.440.000 des d'Antena 3. El concurs aconsegueix el minut d'or a les 14:56h amb 2.284.000 espectadors i 24,2% de quota. La primera edició d'Antena 3 Noticias és l'informatiu més vist del dia amb 2.078.000 seguidors juntament amb un 21,2% de share.

Telecinco lidera el diumenge en audiències

Telecinco lidera en audiències el diumenge 16 de març amb un 10,4% de share. La 1 queda en segona posició molt a prop amb un 10,3%, mentre que Antena 3 es conforma amb un 9,7%. Per la seva banda, Cuatro amb un 6,9% supera a laSexta, que es queda en cinquena posició amb un 4,8%.

Aquest diumenge, el 60,4% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena. Es tracta del dia de major consum televisiu de la setmana amb més de 3 hores (181 minuts de mitjana per espectador).