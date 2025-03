Preocupació per Ferit després d'un dur enfrontament a 'Una nova vida'

L'ambient a la mansió dels Korhan a 'Una nueva vida' ha donat un gir inesperat amb l'arribada de Kazim. Aquest ja ha deixat enrere el seu desig de mantenir units Seyran i Ferit. La seva única prioritat ara és la felicitat de la seva filla, cosa que ha quedat clara amb les seves dures paraules i accions.

Amb una mirada desafiant, Kazim va arremetre contra Halis a 'Una nueva vida', retreient-li les promeses incomplertes cap a la seva família. "O t'humilies davant la meva filla i li demanes disculpes pels teus errors, o les conseqüències seran greus", va sentenciar, deixant atònits Gulgun i Ifakat.

La provocació de Kazim va desfermar la fúria d'Halis, que no va trigar a respondre amb insults. "Pagaràs per cada paraula que has dit. Et tragaràs totes les teves ofenses", va exclamar, completament fora de si.

| Atresmedia

Davant aquesta situació extrema, Gulgun va alertar el seu fill Ferit, advertint-li que Kazim estava fora de control i que Seyran havia decidit sol·licitar el divorci. Desesperat per no perdre-la, Ferit va córrer a la casa de Kazim per intentar convèncer-la que tornés amb ell. Tanmateix, Seyran, ferma en la seva decisió, va rebutjar qualsevol intent de reconciliació: "Com t'atreveixes a venir aquí?".

En un últim intent, Ferit va intentar endur-se-la per la força, però Kazim va irrompre a l'escena ple d'ira. "La meva filla no anirà enlloc!", va cridar mentre humiliava Ferit, acusant-lo de ser un home sense valor a 'Una nueva vida'. "Com més et descobrim, més brutícia trobem en tu. Qui ets tu per aixecar-li la mà a la meva filla?", li va etzibar.

Ferit no es va quedar callat i li va recordar a Kazim els seus propis actes violents contra la seva esposa. La tensió va assolir el seu punt màxim quan Kazim, encegat per la ràbia, va colpejar Ferit, que va caure a terra amb el llavi ensangonat. Així va finalitzar el capítol de 'Una nueva vida' aquest diumenge 16 de març, amb el protagonista malferit després dels esdeveniments.

| Atresmedia

En audiències, 'Una nueva vida' va mantenir la seva fidelitat la nit de diumenge. Va aconseguir prop d'un milió de seguidors de mitjana i un 10,3% de quota. A més, va congregar 2,2 milions d'espectadors únics.