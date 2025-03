La decisió d'Arkano sobre el seu canvi físic després de la seva sortida de 'Supervivientes'

Arkano deixava en xoc els seus seguidors quan revelava el seu enorme canvi físic després de 'Supervivientes'. El raper va concursar en l'edició passada i va aconseguir colar-se entre els quatre finalistes. Per això, ell sap de primera mà les enormes seqüeles que les condicions d'Hondures tenen en el cos. Ara, Arkano està disposat a començar una nova vidacentrada en la salut i l'exercici.

Després del seu pas pels Cayos Cochinos, Arkano sorprenia ensenyant l'enorme efecte rebot que ha experimentat. Un efecte secundari que molts concursants de 'Supervivientes' pateixen en tornar a Espanya. I és que després d'estar mesos passant gana, en l'únic que pensen en tornar és en menjar sense límits.

Per això, les imatges d'Arkano pesant molt per sobre del que pesava abans de el seu pas per Hondures sorprenien els seus fans. El raper mostrava el seu cos a les xarxes i aprofitava per fer broma sobre el tema: "Se me n'ha anat el temita", confessava entre rialles. No obstant això, ara s'ha proposat un nou objectiu per tornar a prendre les regnes de la seva vida.

| Mediaset

"He pres la decisió d'estar un any sencer sense beure alcohol i sense prendre drogues", confessava a les xarxes socials. Una decisió que ha pres després d'estar "bastant temps fent-se trampes mentals". I és que tal com s'ha sincerat, l'alcohol frena la seva vida "tant a nivell intel·lectual com físic"

"Em treu la vida", declarava. I és que la relació del jove amb l'alcohol mai ha estat la més ideal. Segons ha explicat, al llarg dels anys s'ha acostumat a beure abans de pujar a un escenari per "estar més solt". No obstant això, ara s'ha adonat que "no pot ser" que el seu art "depengui d'una substància", tancava.

Després d'aquesta confessió, el raper ha explicat que anirà actualitzant els seus seguidors sobre el difícil procés. Arkano ja afronta el seu setè dia sense alcohol i, malgrat les dificultats, l'exconcursant de 'Supervivientes' es veu amb forces. "No ho faré, aquest és el meu dia 7 de 365 i gestionaré els dies dolents com pugui. Faré el que sigui menys beure", afirma.