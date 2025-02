'És delicte': Juan del Val assenyala el que s'ha fet en directe a 'De Viernes'

Aquest diumenge, 9 de febrer, a 'La Roca', es va debatre sobre la filtració de missatges privats que Claudia Bavel va fer a 'De Viernes' sobre la seva suposada relació amb Íker Casillas. En aquest context, Juan del Val es va mostrar especialment crític amb la difusió d'aquestes converses, qualificant-la d'"intolerable" i fins i tot de "delicte".

Recordem que Claudia Bavel va tornar a 'De Viernes' per continuar relatant la seva versió sobre la seva relació amb Íker Casillas. Durant la seva intervenció, va esmentar l'existència d'un vídeo de contingut sexual d'ambdós que, suposadament, l'exfutbolista hauria filtrat. "La informació que té Iker en el seu poder és quelcom molt íntim que desitjo que no sigui real que s'ha difós, perquè seria un abans i un després", va afirmar l'actriu.

Sobre el material audiovisual que, Claudia Bavel va explicar que "vam decidir conjuntament gravar-nos. Es va gravar amb el seu telèfon perquè a mi aquest vídeo al meu mòbil em faria por tenir-lo, per si me'l roben o el que sigui. Però jo li dono autorització, perquè jo hi sóc". D'aquesta manera, va deixar clar que la gravació va ser consensuada per ambdues parts.

| Mediaset

L'actriu de cinema també va revelar a 'De Viernes' una sèrie de missatges íntims que havia intercanviat amb Íker Casillas. "Només distribuir-lo en altres mòbils és delicte", va assegurar Juan del Val en el programa de laSexta. A més, va insistir que "independentment de com ens caigui el personatge, això és intolerable".

"Que algú publiqui missatges de WhatsApp, no sé si és un delicte o no, per descomptat hauria de ser-ho, però és lamentable", va emfatitzar Juan del Val. Així mateix, va arremetre contra Claudia Bavel, assegurant que aquesta actuació la deixa "absolutament desqualificada per a qualsevol cosa, no es pot fer, punt".

Recordem que, en audiències, 'La Roca' no va destacar a laSexta amb tan sols un 4,2% de quota i 410.000. No obstant això, el programa en què col·labora Juan del Val, va tenir una corba ascendent, acabant en el 7,7%.