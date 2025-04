Antena 3 cancel·la temporalment l'emissió de 'El Hormiguero' per un motiu de pes

Antena 3 ha decidit fer una pausa en l'emissió de 'El Hormiguero', el programa més vist de tota la televisió. A partir de dilluns, l'espai presentat per Pablo Motos desapareixerà temporalment de l'horari de les 21:50h, cosa que ha desconcertat molts espectadors que esperaven noves entregues.

L'absència de l'exitós programa no és definitiva, ni respon a cap canvi estructural en el format, sinó a una aturada planificada que ja s'ha produït en temporades anteriors. En l'última emissió, el passat dijous, Pablo Motos va tancar el programa després del tradicional debat amb Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó i Cristina Pardo i es va acomiadar "momentàniament".

La raó d'aquesta pausa es deu a la Setmana Santa, període en què Antena 3 sol reorganitzar la seva programació. Igual que en anys anteriors, no hi ha previsió de continguts especials de 'El Hormiguero' durant aquests dies. D'aquesta manera, la franja horària serà ocupada per reposicions del programa, amb les millors entrevistes, com també passa a l'estiu o Nadal.

| Atresmedia

No obstant això, la tornada de 'El Hormiguero' ja té data confirmada: serà dilluns 21 d'abril. Antena 3 promet un retorn fort, amb una setmana carregada de convidats destacats. Segons ha avançat el mateix Pablo Motos, Lola Índigo serà la primera a passar pel plató per parlar sobre el seu nou disc. Els pròxims dies la seguiran el grup Estopa, el tennista Carlos Alcaraz i el cantant Antonio Orozco.

Recordem que, durant el mes de març,'El Hormiguero' va repetir com el programa diari més vist, per cinquè mes consecutiu amb un 14,4% de share i 1.939.000 espectadors. El programa de Pablo Motos va liderar de forma absoluta sobre els seus rivals, guanyant-los en franja d'emissió per +3 i +0,8 punts, a Telecinco i a La 1. Cal destacar que 'El Hormiguero' va aconseguir cada nit prop de 4,4 milions d'espectadors únics.