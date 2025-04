Les paraules de commoció d'Iker Jiménez en un especial de 'Horizonte' després de l'apagada

Dilluns atípic el viscut a Espanya després d'un apagada que ha afectat tota la península. A televisió, al llarg del dia hi va haver nombrosos canvis a les graelles, com l'especial de 'Horizonte' que Cuatro va emetre en prime time. Iker Jiménez i Carmen Porter van estar al capdavant d'un programa en el qual van desmentir alguns dels rumors que havien circulat durant el dia.

Iker Jiménez va començar la seva intervenció conscient que, aquesta vegada, les regles del directe no eren les habituals. "No sé exactament qui ens està veient, però sí sé que vostè segurament s'hagi sentit molt vulnerable", va dir en començar.

Al llarg del programa de 'Horizonte', Iker Jiménez i el seu equip van oferir una cobertura en temps real amb connexions en directe i anàlisis. "Hi ha convidats que no sé si arribaran o no. Estan perduts en embussos, estan perduts en trens, estan sense poder agafar un taxi", va narrar el presentador. "De sobte, l'apagada i la sensació que som fràgils, que ens treuen la llum, en alguns casos l'aigua, i es forma el caos", va reflexionar.

| Cuatro

Un dels punts més delicats del programa va ser el tractament de les informacions no verificades. Iker Jiménez es va referir a un dels rumors que més s'ha difós a les xarxes: "Entre aquestes informacions, que jo no sé si són veritat o no, arribava un comunicat que parlava del CNI i de la possibilitat d'un ciberatac. Així de clar". Davant d'aquesta idea, el periodista Alejandro Entrambasaguas va ser taxatiu: "El CNI no ha atribuït l'origen de l'apagada a un ciberatac".

Durant l'emissió de 'Horizonte' també es va subratllar la manca d'informació oficial, cosa que incrementa la confusió. "Hi ha absoluta ignorància del que ens ha passat i el que ens està passant, no sabem molt bé què ens ha passat", va assenyalar Iker Jiménez, visiblement impactat.

"Jo ja tinc 52 anys i mai havia viscut una cosa així, pràcticament són deu hores en l'ombra absoluta", va afegir Iker Jiménez a 'Horizonte'.