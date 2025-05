José Manuel Parada és taxatiu a 'D Corazón' amb Isabel Pantoja després d'anunciar demandes

La recent ofensiva judicial d'Isabel Pantoja ha sacsejat el panorama mediàtic. L'artista ha iniciat accions legals contra diverses cares conegudes del món televisiu, entre elles Kiko Matamoros, Laura Fa o Dulce Delapiedra. La notícia va ser confirmada a 'La Familia de la Tele' el divendres 23 de maig i, des de llavors, no ha deixat de generar reaccions.

Un dels comentaris més sonats ha estat el de José Manuel Parada, que no ha dubtat a expressar el seu astorament davant del que considera un moviment contradictori per part de la tonadillera. A 'D Corazón', el tema ha estat detallat pel redactor Sergio Recio: "Hem escrit aquest matí a l'advocat d'Isabel Pantoja. Ens ha confirmat que existeix aquesta macrodemanda. Les raons que ens ha donat són que considera que s'ha envaït la seva intimitat a l'hora de parlar del tema de la seva salut"

El periodista també va llegir part de l'argumentació esgrimida per l'entorn legal d'Isabel Pantoja, que dona compte del mal moment personal que estaria travessant l'artista. "Porta anys en un segon pla, fastiguejada per dolors i amb un fort cost psicològic. Únicament vol centrar-se a rellançar la seva carrera musical. Precisament, informacions sobre aquestes qüestions li perjudiquen seriosament", afegia.

| Mediaset

Al plató de 'D Corazón', Luis Pliego va ser clar a l'hora de rebutjar l'ús del terme "macrodemanda", en considerar-lo inadequat des del punt de vista jurídic: "Anem a ser rigorosos. Aquest terme no està en l'ordenament jurídic espanyol. No pot posar una macrodemanda, perquè no funciona així"

"Pots posar 50 demandes a 50 persones o mitjans. Però no agafar un dossier i això és una macrodemanda. Això no existeix. No podem enganyar la gent. A més, la demanda no ha estat posada encara, no s'ha presentat ni s'han admès a tràmits", afegia.

Per la seva banda, Susana Jurado va apuntar que sí s'haurien presentat ja a Madrid, encara que estarien pendents de ser admeses. "No sé a quantes persones ha denunciat", va aclarir. Luis Pliego va insistir que cal tractar el tema amb rigor: "No es pot dir que han demandat algú per fer una paròdia".

| Atresmedia

Per la seva banda, Javier de Hoyos va intentar suavitzar la polèmica sobre el terme "macrodemanda", al·legant que es tracta d'una convenció comunicativa més que legal. "El que explicava Silvia Taulés era per a que Isabel Pantoja posarà moltes demandes", deia el periodista, defensant a 'La Familia de la Tele'.

No obstant això, la intervenció més taxativa va arribar de la mà de José Manuel Parada, qui va llançar una pregunta carregada d'ironia que va deixar sense paraules a alguns presents. "I als seus fills no els demanda? Perquè ningú ha parlat sobre coses més tremendes d'ella que els seus propis fills. Cap periodista", deia a 'D Corazón'