El missatge d'Anne Igartiburu a Jordi González després de conèixer-se els seus problemes de salut

La recent entrevista de Jordi González ha tret a la llum un episodi completament desconegut per al gran públic. El presentador ha estat al límit de la mort després d'emmalaltir greument durant les seves vacances de Nadal a Colòmbia. Una notícia que ha commocionat tant els seus seguidors com els seus companys de professió, especialment a Anne Igartiburu, que no ha dubtat a expressar públicament el seu afecte a 'D Corazón'.

Segons va revelar el mateix Jordi González, tot va començar amb un malestar que va anar empitjorant progressivament fins a convertir-se en una pneumònia bilateral amb complicacions renals. El diagnòstic va arribar quan ja era massa tard per tornar a Espanya i va haver de ser ingressat d'urgència en un hospital colombià. Allà va romandre dos mesos a la UCI, diverses setmanes en coma i, més tard, va ser traslladat a un altre centre a Medellín.

El retorn a Espanya no va ser possible fins a finals de març, a causa de les estrictes recomanacions mèdiques. La situació es va mantenir en secret durant mesos, sorprenent fins i tot a molts col·legues del sector, com Anne Igartiburu. Ara, la periodista ha reaccionat a 'D Corazón' amb profunda emoció davant la notícia.

| TVE

"Et trobo a faltar" va dir la presentadora amb la veu entretallada durant 'D Corazón', deixant veure com d'afectada està després de conèixer el que ha passat el seu company. "M'agrada veure't i tenir-te a prop, des d'aquí t'enviem una forta abraçada. Quan estàs malalt vols ser prudent i més quan ets una persona mediàtica. Em sembla molt ben fet", va afegir Anne Igartiburu.

D'aquesta manera, Anne Igartiburu ha seguit de prop l'evolució de Jordi González i va confirmar que "a poc a poc es va recuperant". Un missatge que dona certa tranquil·litat als seguidors del presentador, que ja es troba recuperant-se, amb ganes de recuperar aviat els seus projectes professionals.

En audiències, aquest diumenge, 'D Corazón' va pujar amb una versió ampliada fins a un 9,7% de quota de pantalla i 591.000 seguidors a La 1. L'espai d'Anne Igartiburu va congregar 2.849.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió.