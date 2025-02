Jorge Javier Vázquez rompe su silencio sobre el caso de Anabel Pantoja y su hija

Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los últimos en opinar sobre el caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez sobre presunto maltrato infantil. Hace ya dos semanas que saltó la noticia a los medios sobre una investigación que se estaba llevando a cabo tras el ingreso de su hija Alma en el hospital. Jorge Javier Vázquez, por lo tanto, no ha dudado en opinar sobre la cobertura mediática que está teniendo el caso.

"Otro de los temas que aparecen en el almuerzo dominical: el de Anabel Pantoja. Detecto un soberano hartazgo, debido quizás a que se estén dando demasiadas vueltas sobre un mismo asunto sin llegar a ninguna conclusión. Se habla y se especula para al final desembocar en la incertidumbre", arrancaba en su blog de Lecturas.

Recordamos que el caso está llenando multitud de horas en televisión, especialmente en Telecinco. Espacios como 'El Programa de Ana Rosa', 'Vamos a ver', 'Tardear', 'Fiesta' o 'De Viernes' están siguiendo el minuto a minuto de la pareja. En Antena 3, 'Espejo Público' también le está dedicando horas, al igual que 'Y ahora Sonsoles'. De hecho, en los últimos días, se ha puesto en el foco la posible crisis entre Anabel Pantoja y David Rodríguez, algo que los protagonistas han desmentido tajantemente.

| @anabelpantoja00

"La película se está haciendo demasiada larga y no tenemos culpables, que es lo que estás deseando que aparezcan cuando todo se vuelve tan turbio. Lo peor de todo es que con el caudal de información/ opinión que se vierte diariamente por diferentes medios no se puede evitar que no florezca la sombra de la duda. El "y si..."", añadía Jorge Javier Vázquez en su escrito.

"Hay una menor de por medio y cuando se habla de ella parece que se hace con cuidado aunque casi siempre se acaba metiendo la pata. Visto lo visto da la impresión, equivocada por supuesto, de que la niña tenga menos derechos por ser hija de Anabel Pantoja", concluía Jorge Javier Vázquez el tema.