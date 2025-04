La 1 torna a modificar les seves tardes després de cancel·lar l'estrena de 'La Família de la Tele'

Nou moviment a les tardes de La 1 després de la cancel·lació de l'estrena de 'La Familia de la Tele'. Després de la mort del papa Francesc aquest dilluns, l'ens públic va alterar tota la seva programació per cobrir el succés d'escala global. Un dels formats afectats va ser l'estrena de 'La Familia de la Tele', prevista per a aquest dimarts 22 d'abril, que ha estat suspesa encara sense nova data de llançament.

Durant el matí de dilluns, La 1 també va cancel·lar l'arribada de 'Mañaneros 360' per donar la franja als serveis informatius. La cobertura va funcionar en audiències, primer a 'La Hora de La 1' (16% i 332.000), que va liderar, i després, més modestament, amb l'especial 'Mor el papa Francesc' (10,7% i 521.000). A la tarda també es va cancel·lar l'emissió prevista de 'El Cazador' amb un altre especial que no va destacar en excés en marcar un 7,9% de quota i 624.000.

D'aquesta manera, per a la tarda de dimarts, després de la cancel·lació de 'La Familia de la Tele', TVE tenia previst emetre un especial de '360', és a dir, 'Mañaneros', a la sobretaula. L'espai, que fins i tot apareixia a la programació, estava previst que ocupés la franja de 15:50h a 16:50h, abans que 'Valle Salvaje'. No obstant això, La 1 ha canviat els seus plans i emetrà un especial produït pels serveis informatius, mentre que després de 'La Promesa' tornarà de nou 'El Cazador'.

| RTVE

De fet, La 1 també repetirà la seva aposta en dimecres i dijous, segons mostra la programació, per la qual cosa sembla que 'La Familia de la Tele' no arribarà aquesta setmana. Recordem que el nou format es presenta com un living show inspirat en els grans magazins tradicionals, però amb una posada en escena i una realització completament diferents. Un bocí de vida quotidiana en directe l'objectiu del qual, a més d'informar i entretenir, és ser útil a l'espectador. El plató, a més, es presentarà com un barri, una plaça bonica amb edificis.

Al capdavant de aquesta gran família televisiva hi haurà María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco.