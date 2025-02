Les acusacions de '59 segons' a 'La Ruleta de la Suerte' per cosificar la dona

'59 segons' va posar sobre la taula el paper de la dona a la televisió, en un debat en el qual es van analitzar els canvis i l'evolució de la seva representació. Un dels punts que més repercussió va tenir va ser la intervenció de Loreto Valverde en relació amb el concurs 'La ruleta de la sort'.

"Hi ha un concurs que porta gairebé 20 anys a televisió", va comentar Loreto Valverde en referència al format d'Antena 3. L'actriu va assenyalar que el programa compta amb "un magnífic presentador, que ha seguit (al capdavant) durant tot aquest temps", però que, en canvi, "ha anat canviant a les seves companyes durant aquests anys".

En la seva intervenció, Loreto Valverde va criticar la rotació de les acompanyants del presentador. "La companya que l'acompanya, la que està movent les lletres del concurs... Han passat 18.000 companyes perquè es van fent grans i sempre ha d'haver-hi una noia jove i maca... Però el presentador, amb els seus cabells blancs. La companya per què no ha pogut seguir amb els seus cabells blancs?", va emfatitzar. Aquestes paraules van ser recolzades per Gemma Nierga, que va afegir que "el presentador es fa gran i es valora".

| Atresmedia

No obstant això, les dades no recolzen del tot les afirmacions de Loreto Valverde. Des que Antena 3 va recuperar 'La ruleta de la sort' el 2006, el concurs ha comptat amb només dues copresentadores: Paloma López, que va estar al programa des de l'abril de 2006 fins al gener de 2015, i Laura Moure, qui la va reemplaçar i continua fins a l'actualitat. Laura Moure porta una dècada a 'La ruleta de la sort' i complirà 40 anys al maig, per la qual cosa no sembla respondre al patró que va descriure l'actriu.

En '59 segons', a més, María Abradelo va abordar la qüestió des de la seva experiència professional. L'artista, que va participar en el documental '¿Jo vaig ser dona florero?', va rebutjar la idea d'haver estat tractada com un mer adorn. "Una dona que sap fer alguna cosa (cantar, ballar, interpretar...) i que porta 35 anys en la professió, no crec que sigui una dona florero. Jo, mai, m'he sentit dona florero", va afirmar.

María Abradelo també va revelar que ha patit pressions en la seva carrera i que es va negar a acceptar propostes inapropiades per avançar professionalment. "M'he aixecat d'un despatx i m'han dit: 'En aquesta cadena no triomfaràs perquè no xucles'. He arribat a donar una bufetada i marxar del despatx", va declarar

Loreto Valverde també va compartir la seva visió, diferenciant la seva experiència en diferents àmbits. "A televisió mai havia patit l'assetjament per poder sortir endavant, però al teatre sí. He hagut de parar els peus", va assegurar. Per la seva banda, Carlota Corredera va subratllar que, encara que algunes dones no se sentissin objecte de discriminació o cosificació, això no significa que no ho hagin estat en la percepció de qui les van contractar.